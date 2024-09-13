Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев, отметив, что украинским защитникам удалось плотнее стать в оборону на этом направлении.

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"Сегодня на некоторых участках полосы нашей обороны, которую мы держим, уже стоит задача не только держать, а еще и штурмовать, отбивать позиции, которые были заняты врагом ранее. Скажу вам, что в некоторых местах даже удается это сделать", – сказал боец ВСУ.

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Впрочем, он отметил, что это не означает глобальных изменений на этом направлении. Также он рассказал, что россияне серьезно уничтожают свои старые позиции, когда заходит на новые. Им нужно время, чтобы обустроиться. Кроме того, ВСУ тоже готовят им всяческие "сюрпризы".

Можно смело сказать о том, что кое-где появляются возможности действительно обновлять свои позиции, но о глобальном изменении картинки там сказать очень трудно, потому что активность врага в штурмовых действиях не упала и не падает,

– подчеркнул военный.

Отметим, что Вооруженным Силам Украины удалось остановить захватчиков на Купянском направлении. Теперь защитники пытаются уменьшить военный потенциал россиян.