США та Британія можуть зняти обмеження з України для ударів по Росії далекобійною зброєю вже у вересні. Угоду можуть погодити на Генеральній асамблеї ООН.

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Не всі очікують на офіційне оголошення

Днями прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відвідав Білий дім. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили можливе зняття обмежень з України щодо використання далекобійної зброї по військових цілях в тилу Росії.

Четверо британських чиновників у коментарі виданню заявили, що не очікують жодного офіційного оголошення цими вихідними. Проте один з них припустив, що угода США та Британії може бути підтверджена на Генеральній асамблеї ООН пізніше у вересні.

Західні посадовці не надають Україні цього дозволу, бо вважають, що це глобально не змінить хід війни. Водночас вони відкриті до діалогу, тому протягом останніх місяців наша держава намагається отримати цей дозвіл.