Про це 24 Каналу розповів експерт з питань безпеки Іван Варченко, зазначивши, що удари вглиб Росії змінять логістику ворога. Окупантам доведеться відтягувати на кілька десятків кілометрів свої засоби ураження.

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Вплине на Росію

Іван Варченко підкреслив, що дозвіл на застосування зброї вглиб Росії вплине на вартість війни. Забезпечувати окупаційні війська всім необхідним для атак по мирному населенню України стане довше, а відтак і дорожче.

Сили оборони можуть отримати зброю із дальністю 160 кілометрів – ATACMS і ракети, які здатні долати відстань понад 300 – 500 кілометрів. Це значно розширить радіус високоточного ураження,

– зауважив експерт з питань безпеки.

Він наголосив, що Україна матиме змогу атакувати російські аеродроми, військові та паливо-мастильні бази, склади із технікою, яку готують до відправлення на фронт. Російська логістика через це ставатиме складнішою і дорожчою.

Зверніть увагу! США очікують від України план ударів по Росії, який президент Володимир Зеленський має представити перед тим, як отримає дозвіл на використання американської зброї. Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі обговорили це питання із Зеленським та його командою.