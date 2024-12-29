Водночас ветеран антитерористичної операції Євген Дикий в етері 24 Каналу висловив сумнів щодо даних американського видання The New York Times. За його словами, інформація від "анонімних джерел" не викликає довіри.

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Ракети ATACMS в України

Видання уточнило, що перший час, після отримання американських ракет, Україна використовувала їх по окупованих територіях, найчастіше – Криму. А вже на момент отримання дозволу на удари вглиб Росії, у Києва залишилося близько 50 ATACMS, що нібито змусило Україну зменшити удари цими ракетами по території країни-агресорки.

У цій публікації мені видається сумнівним практично все. Насамперед інформація про передані 500 ATACMS. Якби у нас було 500 цих ракет, ми б танцювали. Я маю сильні підстави сумніватись у цій цифрі, хоча б з огляду на відкриті дані про те, скільки ATACMS є у США,

– зауважив Євген Дикий.

Річ у тім, що найбільша цифра, яку можна знайти у відкритих джерелах про запаси ATACMS у США – 2000 одиниць. Водночас ця цифра може бути завищеною через неактуальність даних.

Спеціалізовані безпекові видання пишуть про близько 1000 ATACMS, що залишились на озброєнні в американській армії з урахуванням утилізованих та списаних ракет.

"Важко уявити, що навіть з 2000 тисяч, а тим паче з тисячі – нам "відсипали" 500 ракет. Не так легко американська армія розлучається зі своєю зброєю, для якої немає заміни", – пояснив ветеран АТО.

Програма заміни ракет ATACMS на новішу балістику лиш стартувала, про серійне виробництво нових ракет іще навіть не мовиться.

Значення ATACMS на фронті

Цікаво також зауважити, що навіть якщо США й передали Україні 500 ракет ATACMS, це все ще доволі невелика кількість ракет. Це легко зрозуміти з порівняння, коли для операції "Буря в пустелі", яка тривала близько ста годин, американська армія використала 560 ATACMS.

Тож для зовсім іншого масштабу війни, яку Росія веде проти України, така кількість не могла б зламати хід подій, хоч однозначно вплинула на них, за умови, якби дозвіл на удари по Росії дали одразу ж і з ракетами.

Коли з'являється щось, що летить на відстань 300 кілометрів і не може бути перехоплене ППО, це означає, що найцінніші та найвразливіші об'єкти перемістити за цю відмітку. Сама наявність ATACMS різко міняє російську логістику в гірший бік, це факт, але й не більше,

– наголосив Дикий.

Варто також додати, що інформація NYT про те, що Україна мала б "вибірковіше" використовувати американські ракети, є доволі сумнівною "аналітикою". Цікаво й те, що українська влада ще у вересні передавала американській список цілей, які буде вражено на території Росії, якщо дозвіл на далекобійні удари все ж нададуть.