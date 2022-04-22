Женщина и ее дочь – мертвы

О зверствах россиян сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она написала, что 17-летняя девушка обратилась за помощью и рассказала жуткие подробности зверств россиян.

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Сообщается, что трое российских оккупантов в Ирпене на глазах девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру, которой всего 15 лет.

Российские оккупанты с особой жестокостью избивали и насиловали их. К сожалению, женщина и ее дочь – мертвы.

17-летней девушке пришлось жить с трупами

Как сообщила омбудсмен, девочка, которой удалось выжить, в состоянии психологического шока 4 дня жила с трупами в доме.

После освобождения города она смогла доехать до бабушки. Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "поскольку я урод". Сказали "живи и передай другим".

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