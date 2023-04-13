В России определились с исполнительницей и организаторами теракта с Татарским

Еще в начале апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва погиб известный пропагандист Владлен Татарский. Россия наконец-то определилась, кто же виноват в смерти российского военкора.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, к взрыву причастна россиянка Дарья Трепова. По данным некоторых росСМИ, ранее девушку задерживали за участие в протестах.

Достойно внимания Татарский погиб после взрыва в Петербурге: все, что известно о подрыве пропагандиста

В ФСБ сообщили, что организовал теракты якобы уроженец Донецкой области Юрий Денисов, спокойно уехавший из России на следующий день после взрыва. Откуда-то пропагандисты даже взяли фото его документа, сделанное специально для отчетности.

Пропагандисты утверждают, что Денисов через посредника передал Треповой бомбу. Украинец якобы прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском, а после взрыва вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.



"Организатор" теракта с Татарским / Фото из российских телеграм-каналов

Чтобы следить за Татарским, Денисов даже приобрел автомобиль и арендовал квартиру рядом с местом его проживания.



Машина, которую якобы приобрел Денисов / Фото из российских телеграм-каналов



ФСБ обвинила Юрия Денисова в организации теракта / Фото из российских телеграм-каналов

Российские силовики заявили, что якобы уже инициировали процедуру его объявления в международный розыск.

Если предположить, что это так, то получается хорошая история – житель Донбасса мстит уродам, разорившим его малую родину. За Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Соледар. Можно будет хорошее кино снять,

– прокомментировал это журналист и блогер Денис Казанский.

ФСБ увидела не только "украинский след"

Вместе с тем, ФСБ связала Дарью Трепову с соратниками Навального из-за "Умного голосования" и адвоката, который защищал Лилию Чанышеву. В частности, в отчете российских силовиков говорится, что экс-глава ФБК Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов "неоднократно заявляли о необходимости ведения подрывной деятельности в России".

"Нам не привыкать, конечно. Мы первые с массовыми криминалками. Первые из крупных с иноагентством. Первая политическая организация-экстремисты. Заочные аресты на потоке тоже начинались с нас. Ну и теперь терроризм. Тоже начинают с нас. А значит, скоро всех массово так будут называть", – написал Иван Жданов, комментируя релиз ФСБ.

По его мнению, обвинения в терроризме, в частности, нужны спецслужбам, чтобы назначить Навальному большой срок.

Думаю, что это будет каким-то отдельным эпизодом его дела. ФБК признают террористической организацией, что тоже было предсказуемо,

– предположил Жданов.

Интересно, что раньше российская пропаганда придумала очередную басню и лжет, что статуэтку "двухсотому" вручила украинка Мария Ярун – 40-летняя уроженка Ивано-Франковска. По разным данным, она либо пострадала от взрыва, либо успела скрыться.

Подрыв пропагандиста Татарского в Петербурге: что известно

В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел мощный взрыв. В результате погиб известный российский военкор Владлен Татарский.

Еще шесть человек получили ранения. Позже количество пострадавших возросло до 19. Министерство внутренних дел России быстро подтвердило эту информацию.

Российские СМИ сообщают, что посетителей кафе никто не проверял. Взрывчатку якобы пронесла девушка в статуэтке, которую позже подарили Татарскому.

Владлен Татарский – это российский пропагандист, который в прошлом воевал в составе пророссийских сил на Донбассе и в своем блоге рассказывал о войне России в Украине. Татарский оправдывал агрессию России в сторону Украины. Также он заявлял о том, что Россия "всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит".