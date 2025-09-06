Народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федора Христенко арестовали на территории Украины в субботу, 6 сентября. В течение определенного периода времени мужчина находился в розыске.

Ему инкриминируют государственную измену. Кто такой Федор Христенко, что известно о деле в отношении него и его политической карьере, рассказывает 24 Канал.

Что известно о Христенко?

Федор Христенко родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка Донецкой области. Высшее образование получил в Донецком национальном университете имени Василия Стуса. Некоторое время работал в области пассажирских автоперевозок.

Впоследствии основал и возглавил компанию ООО "Истголдкапитал". Известно, что в 2014 году Христенко был доверенным лицом еще на тот момент кандидата в президенты Украины Петра Порошенко по округу №49, Донецкая область.

В 2019 году он получил мандат народного депутата Верховной Рады IX созыва от партии ОПЗЖ, представляя вышеупомянутый избирательный округ. За время своей каденции присоединился как соавтор только к пяти законопроектам.

Среди них был документ о создании свободной экономической зоны на Донбассе. Собственную инициативу зарегистрировал только один раз. В 2020 был среди инициаторов обращения в Конституционный Суд относительно антикоррупционного законодательства.

Уже в октябре того же года КСУ принял резонансное решение, которым фактически отменил наказание за недостоверное декларирование.

Согласно аналитике движения ЧЕСТНО, он вошел в список прогульщиков среди нардепов IX созыва. По данным исследования, Христенко пропустил 94% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.

Перед полномасштабным вторжением он вместе с женой уехал из Украины. После 24 февраля 2022 года он скрывал свое местонахождение, не появлялся на заседаниях и не был активным в соцсетях.

Интересно, что в своей декларации за 2022 год он указал, что купил квартиру в Польше за пять дней до полномасштабного вторжения России в Украину. Там он проживал в квартире площадью в 173 квадратных метра.

А за два дня до полномасштабного вторжения, 22 февраля, на заседании Верховной Рады Христенко вместе с Олегом Волошиным не проголосовал за осуждение признания Россией "лнр" и "днр", и санкции против России.

Какие скандалы с ним известны?

В 2020 году Христенко отпраздновал день рождения жены в Москве. Журналист Денис Казанский сообщал, что на организацию праздника в одном из самых дорогих ресторанов Four Seasons депутат потратил миллион долларов.

Уже в следующем году он обратился в ГПСУ, чтобы расследовать утечку информации о многочисленных визитах его жены в Москву. Поэтому против него открывали админпроизводство за конфликт интересов, однако впоследствии его закрыли.

Что известно о его задержании, и в чем его обвиняют?

СБУ 21 июля 2025 года объявила Федору Христенко подозрение в государственной измене и злоупотреблении влиянием. По данным следствия, он был завербован ФСБ еще во времена Януковича, и сейчас находится в тесной связи с Юрием Иванющенко.

Также сообщали о его тесных контактах с коллаборационистом из Горловки Арменом Саркисяном (Армен Горловский), который погиб из-за взрыва в одном из элитных жилых комплексов в Москве еще в начале февраля 2025 года.

Кроме того, сообщали, что Федор Христенко имел влияние на детективов НАБУ через Руслана Магамедрасулова и Александра Скомарова. Заметим, что последний участвовал в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности.

Уже в субботу, 6 сентября, Христенко задержали. Как установило следствие, он активно выполнял задания врага. После начала вторжения он осуществлял свою деятельность из-за рубежа. После задержания его доставили в суд.