Фейки о пытках российских пленных: почему оккупанты запустили новый поток лжи

Пропагандистские медиа начали активно распространять видео, в котором якобы украинские военные издеваются над пленными армии РФ. Однако факты свидетельствуют, что это очередная примитивная фальсификация захватчиков.

Россия давно использует фейки как важный элемент гибридной войны против Украины. А после открытого нападения 24 февраля их количество еще больше возросло, и темы стали еще более циничными. (Читайте об этом в аналитической статье "Информационная война России: как оккупанты заливают мир потоками лжи")

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Украинские эксперты не устают опровергать фейки оккупантов, поэтому те постоянно создают и распространяют все новые и новые. Главные задачи этого коварного конвейера – отвлекать внимание от провалов армии РФ на фронте и ее преступлений на оккупированных территориях.

От вирусов к пленным



Документы пленных россиян / Фото из архива 24 канала

Долгое время российские пропагандисты и кремлевские власти муссировали тему об оружии массового поражения, в частности, о том, что в Украине есть биологические лаборатории, где создаются смертельные вирусы. Чтобы шум был как можно громче, оккупанты попридумывали разные несусветные басни – о секретных экспериментах Пентагона на украинских солдатах, о перелетных птицах, которые будут разносить болезни, убивающие исключительно россиян, об участии в биопроекте сына Байдена – Хантера и так далее.

Но цивилизованный мир "не купился" на эти вирусные фейки и даже многие зазомбированные россияне усомнились, потому что все явно было шито белыми нитками. Поэтому сейчас российская истерика о биологических лабораториях вынужденно пошла на убыль. Пропагандисты вытащили из нафталина подзабытую тему – о том, как будто бы украинские военные пытают пленных.

Традиционный метод террористов

Этот договор устанавливает правила, которые должны соблюдаться воюющими сторонами при обращении с военнопленными в течение всего периода их пребывания в плену. Система защиты пленных включает положения о порядке их интернирования, их права на помещение, одежду и питание, на выполнение гигиенических требований и оказание медицинской помощи, обеспечение религиозных прав, предоставление возможности для интеллектуальной и физической деятельности. Запрещаются в отношении пленных различные акты насилия, запугивания и дискриминации. Они имеют право на уважение личности и чести.

Россияне и их прихвостни из террористических "ДНР" и "ЛНР" ранее уже раскручивали тему о якобы пытках пленных во время войны на Донбассе. Тогда они преследовали цель, аналогичную сегодняшней: пытались отвлечь внимание от собственных массовых преступлений. Потому что появлялось все больше неопровержимых фактов об убийствах украинских пленных (в первую очередь добровольцев и волонтеров) и о пытках заключенных в тюрьмах террористов, куда попадали даже мирные жители временно оккупированных территорий Донбасса. (Страшные подробности читайте, например, в статье "Пытки в четыре этапа и жизнь в аду: что известно о тюрьме "Изоляция")

И вот оккупанты снова спели старые песни об "украинских нацистах", которые "издеваются над пленными" – сейчас распространяются видео, звучат обвинения о нарушении Женевской конвенции, летят жалобы в международные организации…



Пресс-конференция оккупантов в Киеве. Теперь они льют слезы… / Фото из архива 24 канала

Опровержение от главнокомандующего

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный одним из первых опроверг фейки:

В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео о бесчеловечном отношении якобы "украинских военных" к "российским пленникам". Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Залужный также призвал всех учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам.

Собственно, о том, что Украина цивилизованно обращается с пленными, свидетельствуют многочисленные видео, а также публичные пресс-конференции, где россияне даже утверждают, что украинцы поступают с ними лучше, чем бывшие командиры в армии РФ. (Но на раша ТВ этого не покажут!) Именно поэтому некоторые российские пленные прозрели и выразили желание вступить в добровольческий легион "Свобода России", который будет воевать в рядах ВСУ.

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Находка Anonymous

Свой вклад в опровержение мифа о "пытках россиян" в Украине сделали хакеры группировки Anonymous. Во время одной из кибератак на госорганы России они скачали, а затем обнародовали приказ Минобороны РФ о создании "видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного поведения военных ВСУ в отношении пленных, добровольно сдавшихся в плен". Вот и ответ, как и почему появились фейковые видео.



Приказ Минобороны РФ / Фото из твиттера Anonymous

Кстати, обратите внимание на акцент – "добровольно сдались". Таким образом, российские чинуши пытаются запугать своих военных в Украине, чтобы они ни в коем случае не складывали оружие.

Еще одна интересная деталь – приказ датированный 21 марта, а подписал его не министр обороны Сергей Шойгу, а тогдашний временный исполняющий обязанности министра Дмитрий Булгаков. Это подтверждает информацию о том, что великий друг Путина – Шойгу в то время либо серьезно болел, либо был отстранен от руководства так называемой спецоперацией (обе версии обсуждались в медиа).

О создании фейков относительно пленных: смотрите видео

Оценка эксперта

А режиссерскую и постановочную составляющие самого популярного в сети пропагандистского "фильма о пытках пленных" оценил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, который много лет работал на телевидении и разбирается в этих вопросах.

Ткаченко сразу отметил, что видео слепленное "достаточно коряво". И дальше по пунктам:

В "кадре" видно, как якобы украинские военные в идеально чистой как для войны форме стреляют по якобы россиянам.

Номер авто на видео – тщательно замылен. То есть место съемки может быть где угодно – от Ярославля до Владивостока.

Синие опознавательные ленты украинской армии больше похожи на мусорные пакеты, которые привязали в спешке.

Вата-шоу для русского потребления. Относительно "пленных" в этом спектакле – это очень плохая актерочка. Так что не доверяйте фейкам, думайте, кому это нужно, включайте критическое мышление,

– заявил министр.

И добавил, что распространять ролик начали на кремлевских телеграм-"мусорниках". Так что выводы понятны.

Эксперт назвал направления, где хочет атаковать Путин: смотрите видео