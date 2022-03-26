Что собой представляет технология "поток лжи"? Как ее использует Кремль? Что нужно делать, чтобы не утонуть в информационной грязи – читайте в материале сайта 24 канала.
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"Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой"
Автором этой фразы часто называют главного пропагандиста нацистской Германии 1930-1940 годов Йозефа Геббельса. Хотя историки утверждают, что так сказал еще в начале XIX века французский дипломат Франсуа Рене де Шатобриан, а рупор Третьего рейха использовал этот афоризм как план действий. В свое время гитлеровская Германия фонтанировала ложью. Теперь то же самое делает путинская Россия.
Что такое поток лжиПропагандистская технология, основанная на распространении и повторении большого количества сообщений на определенную тематику. Используются все возможные каналы коммуникации – традиционные медиа (сайты, телеканалы, радио, пресса), а также соцсети, мессенджеры, блоги (на них работает армия "троллей") и даже личные беседы. При этом информация предпочтительно является фейком или манипуляцией, и она не качественная и не последовательная.
Простыми словами: Россия берет какую-то конкретную тему и раскручивает ее везде в нужном для себя ключе. Психика человека, следящего за новостями, не выдерживает перегрузки, и этот человек начинает верить распространенной информации, поступающей из разных источников, а все сразу якобы "лгать не могут".
Теперь приведем показательные примеры того, как Россия использовала и использует технологию "поток лжи".
Дело о сбитом Boeing в качестве примера лжи и цинизма России
Террористы пытались скрыть правду о сбитом Boeing / Фото Getty Images
17 июля 2014 года над Донбассом был сбит малазийский Boeing, летевший по рейсу МН17 Амстердам – Куала-Лумпур. В результате трагедии погибли все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек).
Буквально через считанные минуты после падения лайнера террористы псевдореспублики на Донбассе начали писать в соцсетях бравурные отчеты о "сбитой птице" – они думали, что попали в украинский самолет. Информацию подхватили российские пропагандистские медиа, растиражировавшие новость.
Впоследствии убийцы узнали, что их ракета "Бук" уничтожила мирный аэробус, и начали срочно стирать посты в соцсетях, а журналисты-приспешники – удалять новости. Вместо этого они совместно запустили поток лжи, продуцируя и распространяя кучу непутевых версий – якобы Boeing был сбит то украинским "Буком", то истребителем или что это был теракт западных спецслужб. Причем некоторые совершенно одичавшие пропагандисты утверждали, что в салоне самолета не было живых людей, и туда еще в Нидерландах погрузили мертвые тела...
И здесь уместно после Геббельса процитировать уже самого Адольфа Гитлера:
Чем грандиознее ложь, тем легче ей готовы поверить. Особенно если ее повторять снова и снова.
Поток лжи пропагандистов работал неустанно. Но, в конце концов, это не помогло. Международная следственная группа, в состав которой входили представители 5 стран, полностью разгромила все придуманные версии и обнародовала свой вердикт: лайнер сбил прибывший в Украину из России ЗРК "Бук", во время выстрела он был на территории, контролировавшейся террористами, а затем его снова увезли в Россию.
- 19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов на основе расследования Международной следственной группы предъявила обвинения в деле сбивания самолета первым четырем подозреваемым террористам.
- 16 июля 2019 года Верховный представитель Совета Европы от имени Евросоюза призвал Россию признать ответственность за катастрофу Boeing.
- Уголовный судебный процесс по делу MH17 продолжается. По оценкам юристов, он должен завершиться в 2023 – 2024 годах. Но война России против Украины, скорее всего, откладывает объявление вердикта.
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Поток лжи – тоже оружие массового поражения
Россияне запугивают мир оружием массового поражения / Фото из архива 24 канала
Сайт 24 канала так подробно напомнил историю о сбитом Boeing, чтобы вы лучше поняли, как работает технология "поток лжи". Потому что сейчас оккупанты продолжают ее активно использовать. В настоящее время козырной темой стало оружие массового поражения, которое Украина якобы может применить (по разным версиям) против россиян, жителей временно оккупированного Донбасса и даже собственных мирных жителей.
Кремлевские боссы, российские военные чинуши, фейковые эксперты и лживые пропагандисты буквально ежедневно рассказывают о планах Украины создать "грязную атомную бомбу", отравить питьевую воду, взорвать хранилища с химическими веществами… Но наибольшим спросом пользуются "страшилки" о тайных лабораториях Пентагона в Украине и созданных там убийственных вирусах. Россия даже дважды созвала по этому поводу Совбез ООН – и дважды получала на заседаниях отпор из-за отсутствия доказательств и абсурдности обвинений.
Не будем подробно расписывать бред, который распространяли оккупанты – читайте на сайте 24 канала опровержения фейков и важнейшие материалы о химическом и биологическом оружии. Отметим лишь что, как и в ситуации со сбитым Boeing, россияне снова придумали много фантастических версий, в которые человек со здравым смыслом не поверит, но, к сожалению, для зомбированных это – "чистая правда". (Помните фразу Гитлера?)
Сейчас совершенно очевидно, что вирусные "истории", как и химические, и ядерные, будут продолжены. Поток лжи будет литься и дальше, тем более что на этот раз он выполняет еще одну функцию: готовит основу для провокаций – оккупанты могут применить оружие массового поражения и обвинить в этом Украину. О вероятности такого сценария уже сообщали украинские спецслужбы и наши западные партнеры (подробнее читайте в статье 24 канала "Операция "под чужим флагом": что это такое и как ее может использовать Россия").
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Как противодействовать потоку лжи
Истории типа "вирусы и птицы", конечно, вызывают смех и вдохновляют на анекдоты и мемы. Но в то же время следует признать, что в целом технология "поток лжи" работает достаточно эффективно – особенно среди людей со слабым критическим мышлением, которых на самом деле очень много – и не только среди россиян.
Как бороться с потоками лжи? Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины советуют принимать следующие меры:
- Повторять правдивую информацию. Много, постоянно, разными каналами. Быстрее реагировать на события.
- Предоставлять дополнительную информацию для устранения пробелов, возникающих при распространении ложных новостей.
- Противодействовать последствиям пропаганды, а не ей самой. Целью пропаганды может быть изменение поведения и/или мнения аудитории. Надо понять цель и влиять на нее.
- Рассказывать о методах пропаганды тем, на кого она направлена.
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