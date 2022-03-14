Об этом сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн.

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Она подчеркнула, что согласно выводам Международной совместной следственной группы, самолет был сбит над Донбассом ракетой установки "Бук-М1". Ее выпустили из района, подконтрольного пророссийским боевикам.

Сегодня начато судебное разбирательство против России за крушение MH17. Мы продолжаем поиски правды, справедливости и ответственности за 298 жертв. Россию нужно привлечь к ответственности за грубые нарушения международного права,

– написала Марис Пейн.

Чиновница добавила, что неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину и эскалация ее агрессии подчеркивают необходимость продолжения постоянных усилий, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее вопиющее нарушение международного права.

Авиакатастрофа самолета МН17: что известно

Самолет Boeing-777 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Ракету запустили пророссийские боевики. На борту находились 298 пассажиров – все погибли.

Прокуратура Нидерландов 3 февраля 2020 г. предъявила обвинения по делу 4 лицам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

В настоящее время продолжаются судебные заседания. Международный суд сможет вынести приговор по делу об уничтожении малазийского самолета МН17 в 2022 году.



Авиакатастрофа MH17 / Инфографика 24 каналу\

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