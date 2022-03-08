.Советник главы МВД подчеркнул, что уже очевидно, кто отдал приказ выстрелить из "Бука" в самолет. Поэтому отсутствие приговора по делу удивляет.

Заметьте Каких решений ждет Украина от суда в Гааге

У кого еще есть сомнения, кто дал команду использовать "Бук-М1" для прикрытия российских оккупационных войск на Донбассе? Список известен – Путин, Шойгу и начальник штаба Герасимов. Только они могли дать команду стартовать "Буку" на территории Украины. Сколько еще лет нужно голландским судьям, чтобы вынести вердикт,

– подчеркнул Геращенко.

Советник министра обратился к украинским юристам и дипломатам с просьбой добиваться ускорения судебного процесса и вынесения приговора по этому делу.

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