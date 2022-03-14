Про це повідомила глава австралійського МЗС Маріс Пейн.

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Вона наголосила, що згідно з висновками Міжнародної спільної слідчої групи, літак був збитий над Донбасом ракетою установки "Бук-М1". Її випустили з району, підконтрольного проросійським бойовикам.

Сьогодні розпочато судове провадження проти Росії за збиття MH17. Ми продовжуємо пошуки правди, справедливості та відповідальності за 298 жертв. Росію потрібно притягнути до відповідальності за грубі порушення міжнародного права,

– написала Маріс Пейн.

Чиновниця додала що неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії в Україну та ескалація її агресії підкреслюють необхідність продовження постійних зусиль, щоб притягнути Росію до відповідальності за її кричуще порушення міжнародного права.

Авіакатастрофа літака МН17: що відомо

Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Ракету запустили проросійські бойовики. На борту перебувало 298 пасажирів – усі загинули.

Прокуратура Нідерландів 3 лютого 2020 року висунула звинувачення у справі 4 особам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Нині тривають судові засідання. Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 у 2022 році.



Авіакатастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу\

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