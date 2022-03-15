Такая вражеская атака будет сопровождаться массовым распространением фейков. Оккупанты, как и всегда, будут пытаться обвинить во всем Украину.

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Россия, вероятно, планирует химическую или биологическую атаку в Украине

В Минобороны Британии отметили, что обвинения оккупантов в том, что Украина намерена применить химическое и биологическое оружие, продолжаются. Однако никаких доказательств в подтверждение этому нет.

Вероятно, Россия планирует применить химическое или биологическое оружие в операции под "ложным флагом". Такая операция может иметь форму фальшивой атаки, инсценированного "выявления" агентов или боеприпасов, или сфабрикованных доказательств о якобы планировании Украиной применить такое оружие,

– говорится в сообщении.

Российская атака под "фальшивым флагом" почти наверняка будет сопровождаться большой дезинформацией, чтобы затруднить определение правдивости.

"Разведка предполагает, что Россия, вероятно, намеревалась использовать операции под "ложным флагом", чтобы оправдать свое первоначальное вторжение в Украину 24 февраля", – подытожили в Минобороны Британии.



Россия может осуществить биологическую или химическую атаку в Украине / Данные Минобороны Великобритании

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