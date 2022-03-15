Така ворожа атака супроводжуватиметься поширенням фейків. Окупанти, як і завжди, намагатимуться звинуватити в усьому Україну.
До теми Джонсон побоюється, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю
Росія, ймовірно, планує хімічну чи біологічну атаку в Україні
У Міноборони Британії зазначили, що звинувачення окупантів у тому, що Україна має намір застосувати хімічну та біологічну зброю, продовжуються. Однак жодних доказів на підтвердження цьому немає.
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Росія може здійснити біологічну чи хімічну атаку в Україні / Дані Міноборони Великої Британії
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