Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що розмови, які лунаю про хімічну зброю – "прямо зі сценарію Росії".
Читайте також Росія готує провокації після фейків про "хімічну зброю" в Україні, – Білий дім
Доповнюємо новину...
Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні. Британський прем'єр зазначив, що держава-агресорка вже говорить про це, щоправда, приписуючи наявність цієї зброї Заходу.
Джерело:CNN
Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що розмови, які лунаю про хімічну зброю – "прямо зі сценарію Росії".
Читайте також Росія готує провокації після фейків про "хімічну зброю" в Україні, – Білий дім
Доповнюємо новину...