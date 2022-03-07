Росія бреше про біологічну зброю

МОЗ України спростувало інформацію російських пропагандистськиї ЗМІ інформацію про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США" та "знищення особливо небезпечних патогенів".

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МОЗ також наголосило, що на території України немає американських лабораторій.

Важливо. Усі лабораторні спроможності в Україні виконують єдину загальну функцію – індикацію та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення і підпадають під регуляцію згідно з міжнародними медико-санітарними правилами.

МОЗ також звернуло увагу на те, що в оприлюднених Росією документах немає згадок про особливо-небезпечні біопатогени, розробку яких російські пропагандистські ЗМІ приписують Україні.

Агресія Росії послабила систему біологічного захисту України

Збройна агресія РФ значно послабила національну систему біологічного захисту України.

Окупант захопив українські науково-дослідні заклади та практичні установи санітарно-епідеміологічного профілю на території тимчасово окупованого Криму, а також тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях,

Росія свідомо ігнорує вимоги щодо надання інформації про стан та місцезнаходження патогенів, які зберігалися на цих об'єктах та використовувалися при створенні вакцин і в діагностичних цілях для населення України.

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В умовах триваючого збройного вторгнення російських військ на українську територію уряд України докладає максимальних зусиль задля забезпечення надійного захисту всіх лабораторій на підконтрольних територіях.

У цьому контексті будь-які спроби РФ захопити біологічні матеріали є вкрай небезпечними та можуть становити загрозу як для безпеки України, так і для безпеки всієї Європи.

Публічні заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію.

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, аби змусити її дотримуватись міжнародних зобов'язань, зокрема в рамках Конвенції про заборону біологічної зброї, та не створювати додаткових безпекових ризиків, пов'язаних з біологічними агентами.

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