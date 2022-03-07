Россия лжет о биологическом оружии

Минздрав Украины опроверг информацию российских пропагандистских СМИ информацию о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов".

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Минздрав также отметил, что на территории Украины нет американских лабораторий.

Важно. Все лабораторные способности в Украине выполняют единую общую функцию – индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадают под регуляцию согласно международным медико-санитарным правилам.

Минздрав также обратил внимание на то, что в обнародованных Россией документах нет упоминаний об особо-опасных биопатогенах, разработку которых российские пропагандистские СМИ приписывают Украине.

Агрессия России ослабила систему биологической защиты Украины

Вооруженная агрессия РФ значительно ослабила национальную систему биологической защиты Украины.

Оккупант захватил украинские научно-исследовательские учреждения и практические учреждения санитарно-эпидемиологического профиля на территории временно оккупированного Крыма, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях,

Россия сознательно игнорирует требования по предоставлению информации о состоянии и местонахождении патогенов, которые хранились на этих объектах и использовались при создании вакцин и в диагностических целях для населения Украины.

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В условиях продолжающегося вооруженного вторжения российских войск на украинскую территорию правительство Украины прилагает максимальные усилия для обеспечения надежной защиты всех лабораторий на подконтрольных территориях.

В этом контексте любые попытки РФ захватить биологические материалы являются крайне опасными и могут представлять угрозу как для безопасности Украины, так и для безопасности всей Европы.

Публичные заявления РФ о якобы разработке биологического оружия в Украине следует рассматривать как дезинформацию и провокацию.

Украина призывает международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить ее придерживаться международных обязательств, в частности в рамках Конвенции о запрете биологического оружия, и не создавать дополнительных рисков безопасности, связанных с биологическими агентами.

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