Россия все активнее распространяет свои фейки. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, информирует 24 канал.

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Противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций против украинцев, наших Вооруженных сил и руководства государства,

– сказал политик.

Он объяснил, что это означает две вещи:

рашистам плохо удаются упражнения на земле и в воздухе, поэтому они увеличивают атаки в информационном пространстве;

украинцы не должны на это реагировать, потому что главная цель противника заключается в том, чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению.

Арестович отметил, что за 12 суток украинцы стали грамотнее в вопросе российской пропаганды. В то же время руководство государства и дальше будет помогать не поддаваться на это влияние.

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