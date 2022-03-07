Росія все активніше поширює свої фейки. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал.

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Противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій проти українців, наших Збройних сил та керівництва держави,

– сказав політик.

Він пояснив, що це означає дві речі:

рашистам погано вдаються вправи на землі і в повітрі, тому вони збільшують атаки в інформаційному просторі;

українці не мають на це реагувати, бо головна мета противника полягає в тому, щоб ми втратили психологічну здатність до опору.

Арестович зауважив, що за 12 діб українці стали грамотнішими у питанні російської пропаганди. Водночас керівництво держави і далі допомагатиме не піддаватися на цей вплив.

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