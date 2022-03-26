Що собою являє технологія "потік брехні"? Як її використовує Кремль? Що треба робити, аби не потонути в інформаційному бруді – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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"Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою"

Автором цієї фрази часто називають головного пропагандиста нацистської Німеччини 1930-1940 років Йозефа Геббельса. Хоча історики стверджують, що так сказав ще на початку ХІХ століття французький дипломат Франсуа Рене де Шатобріан, а рупор Третього Рейху використав цей афоризм як план дій. Тож свого часу гітлерівська Німеччина фонтанувала брехнею. Тепер те саме робить путінська Росія.

Що таке потік брехні Пропагандистська технологія, яка базується на поширенні та повторюванні великої кількості повідомлень на певну тематику. Використовуються всі можливі канали комунікації – традиційні медіа (сайти, телеканали, радіо, преса), а також соцмережі, месенджери, блоги (на них працює армія "тролів") і навіть особисті бесіди. При цьому інформація переважно є фейком або маніпуляцією, і вона не якісна і не послідовна.

Простими словами: Росія бере якусь конкретну тему і "розкручує" її скрізь в потрібному для себе ключі. Психіка людини, яка слідкує за новинами, не витримує перенавантаження, і ця людина починає вірити поширеній інформації, яка надходить із різних джерел, а всі одразу буцімто "брехати не можуть".

Ще один важливий момент: пропагандисти можуть свідомо закидати в потік брехні багато різних версій, які часто навіть суперечать одна одній. Бо головне в цій технології, нагадаємо, не розказати правду, а навпаки – приховати чи знівелювати її та нав'язати свою – потрібну "правду"/брехню.

Тепер наведемо показові приклади того, як Росія використовувала та використовує технологію "потік брехні".

Справа про збитий Boeing як приклад брехні і цинізму Росії

Терористи намагалися приховати правду про збитий Boeing / Фото Getty Images

17 липня 2014 року над Донбасом було збито малазійський Boeing, який летів рейсом МН17 Амстердам – Куала-Лумпур. В результаті трагедії загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Буквально за лічені хвилини після падіння лайнера терористи псевдореспубліки на Донбасі почали писати в соцмережах бравурні звіти про "збиту пташку" – вони думали, що влучили в український літак. Інформацію підхопили російські пропагандистські медіа, які розтиражували новину.

Та згодом вбивці дізналися, що їхня ракета "Бук" знищила мирний аеробус, і почали терміново стирати пости в соцмережах, а журналісти-поплічники – видаляти новини. Натомість вони спільно запустили потік брехні, продукуючи й поширюючи купу недолугих версій – буцімто Boeing був збитий чи то українським "Буком", чи то винищувачем, або що це був теракт західних спецслужб. Причому деякі зовсім здичавілі пропагандисти стверджували, що в салоні літака не було живих людей, і туди ще в Нідерландах завантажили мертві тіла…

Ці байки обростали коментарями сумнівних "свідків", які повторювали завчені фрази, а на російському ТБ показували ток-шоу, де десятки "експертів" рубали "правду-матку" про те, як Україна і Захід нібито збили Boeing та перекладають провину на Росію.

Й тут доречно після Геббельса процитувати вже самого Адольфа Гітлера:

Чим грандіозніша брехня, тим легше їй готові повірити. Особливо, якщо її повторювати знову і знову.

Потік брехні пропагандистів працював невпинно. Та врешті-решт це не допомогло. Міжнародна слідча група, до складу якої входили представники 5 країн, вщент розгромила всі придумані версії й оприлюднила свій вердикт: лайнер збив ЗРК "Бук", який прибув до України з Росії, під час пострілу він був на території, що контролювалася терористами, а потім його знову відвезли до Росії.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів на основі розслідування Міжнародної слідчої групи пред'явила звинувачення у справі про збиття літака першим чотирьом підозрюваним терористам.

16 липня 2019 року Верховний представник Ради Європи від імені Євросоюзу закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу Boeing.

Кримінальний судовий процес у справі MH17 нині триває. За оцінками юристів, він мав би завершитися у 2023 – 2024 роках. Але війна Росії проти України, скоріше за все, відтермінує оголошення вердикту.

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Потік брехні – теж зброя масового ураження

Росіяни залякують світ зброєю масового ураження / Фото з архіву 24 каналу

Сайт 24 каналу так детально нагадав історію про збитий Boeing, аби ви краще зрозуміли, як працює технологія "потік брехні". Бо зараз окупанти продовжують її активно використовувати. Нині козирною темою стала зброя масового ураження, яку Україна буцімто може застосувати (за різними версіями) проти росіян, жителів тимчасово окупованого Донбасу і навіть власних мирних мешканців.

Кремлівські боси, російські військові чинуші, фейкові експерти та брехливі пропагандисти буквально щодня розповідають про плани України створити "брудну атомну бомбу", отруїти питну воду, підірвати сховища з хімічними речовинами… Але найбільший попит мають "страшилки" про таємні лабораторії Пентагону в Україні та створені там вбивчі віруси. Росія навіть двічі скликала щодо цього Радбез ООН – і двічі отримувала на засіданнях відкоша через відсутність доказів і абсурдність звинувачень.

Не будемо детально розписувати маячню, яку поширювали окупанти, – читайте на сайті 24 каналу спростування фейків і найважливіші матеріали про хімічну та біологічну зброю. Відзначимо лише, що як і в ситуації зі збитим Boeing, росіяни знову придумали багато фантастичних версій, в які людина зі здоровим глуздом не повірить, але, на жаль, для зазомбованих це – "чистісінька правда". (Пам'ятаєте фразу Гітлера?)

Згадаємо лише історію про те, що українці начебто створюють смертельні віруси, які на генному рівні вражатимуть… лише слов'ян, а переноситимуть їх на територію Росії… перелітні птахи. Потім якийсь "розумник", мабуть, протверезів і згадав, що українці – теж слов'яни... Тому формулювання терміново змінилося – "вірус вражатиме лише представників російського етносу". Чому підступні українські вірусологи "помилували", наприклад, кадирівців чи "бойових бурятів" – незрозуміло.

Зараз цілком очевидно, що вірусні "історії", як і хімічні та ядерні, матимуть продовження. Потік брехні литиметься й далі, тим більше, що цього разу він виконує ще одну функцію: готує підґрунтя для провокацій – окупанти можуть застосувати зброю масового ураження й звинуватити в цьому Україну. Про вірогідність такого сценарію вже повідомляли українські спецслужби та наші західні партнери (детальніше читайте у статті 24 каналу "Операція "під чужим прапором": що це таке і як її може використати Росія").

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Як протидіяти потоку брехні

Історії на кшталт "віруси і птахи", звісно, викликають сміх і надихають на анекдоти та меми. Але водночас треба визнати, що загалом технологія "потік брехні" працює досить ефективно – особливо серед людей зі слабким критичним мисленням, яких насправді дуже багато – і не лише серед росіян.

То як боротися з потоками брехні? Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України радять вживати такі заходи:

Повторювати правдиву інформацію. Багато, постійно, різними каналами. Якнайшвидше реагувати на події.

Надавати додаткову інформацію для усунення прогалин, що виникають при поширенні помилкових новин.

Протидіяти наслідкам пропаганди, а не їй самій. Мета пропаганди може бути зміна поведінки та/або думки аудиторії. Треба зрозуміти мету та впливати на неї.

Розповідати про методи пропаганди тим, на кого вона націлена.

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