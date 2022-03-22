Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк оприлюднив відео, в якому це все досить добре помітно. Він зауважив, що Росія не планує зупинятися на Україні.
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Показали основні зливні бачки інформації Кремля
Ролик починається з пропагандистів, на кшталт Соловйова. Вони не приховуючи нічого говорять, що Україна – лише проміжний етап до захоплення світу. Також там фігурував їхній політик і рупор Кремля Жириновський. Він розповідав про те, що нібито "могутня російська армія" може захопити Польщу та країни Прибалтики.
Європі саме час усвідомити, що війна проти України – це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз "поставити на коліна",
– акцентував Подоляк.
Слід зауважити, що про США у відео переважно говорив уже інший, проте не менш відомий, зливний бачок ворожої пропаганди. Кісільов уже кілька років періодично повторює мантру про "перетворення Америки в радіоактивний попіл. Проте зараз його риторика звелася до слів "нащо нам світ, де не буде Росії".
Для того, щоб це відео було зрозумілішим, у ньому зробили англійські субтитри. Адже Кремль оголосив війну не Україні, а всьому цивілізованому світові.
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