Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк оприлюднив відео, в якому це все досить добре помітно. Він зауважив, що Росія не планує зупинятися на Україні.

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Показали основні зливні бачки інформації Кремля

Ролик починається з пропагандистів, на кшталт Соловйова. Вони не приховуючи нічого говорять, що Україна – лише проміжний етап до захоплення світу. Також там фігурував їхній політик і рупор Кремля Жириновський. Він розповідав про те, що нібито "могутня російська армія" може захопити Польщу та країни Прибалтики.

Європі саме час усвідомити, що війна проти України – це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз "поставити на коліна",

– акцентував Подоляк.

Слід зауважити, що про США у відео переважно говорив уже інший, проте не менш відомий, зливний бачок ворожої пропаганди. Кісільов уже кілька років періодично повторює мантру про "перетворення Америки в радіоактивний попіл. Проте зараз його риторика звелася до слів "нащо нам світ, де не буде Росії".

Для того, щоб це відео було зрозумілішим, у ньому зробили англійські субтитри. Адже Кремль оголосив війну не Україні, а всьому цивілізованому світові.

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