Радник глави Офісу Президента написав про це у телеграмі ввечері 21 березня. Тобто втрати Мовква визнала фактично тільки на 26 день війни, яку почала проти України.

Зауважте Убитими і пораненими: Росія визнала втрату у війні понад 26 тисяч своїх військових

У Росії назвали кількість їхніх загиблих, а потім "передумали"

Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони Росії було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів,

– написав Подоляк.

Політик запевнив, що це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи, адже насправді загиблих росіян майже вдвічі більше.

Новина доповнюється…