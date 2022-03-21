Надвечір 21 березня прокремлівське російське видання "Комсомольская правда" опублікувало матеріал, де послалось на підрахунки власних втрат Міноборони Росії – убитими і пораненими у кількості 26 014 військових. Скриншоти матеріалу опублікував ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у фейсбуці.

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Росія врешті визнала значні втрати живої сили у війні проти України

У перші дні повномасштабної війни Міноборони Росії брехало, що жодних втрат живої сили у них немає. За підсумками першого тижня Кремль ледве вичавив з себе цифру у 500 загиблих.

Речник Міноборони Росії, у відповідь на правдиві дані Генштабу України, роздратовано заперечував інформацію українських офіційних каналів і розповідав, що Україна маніпулює цифрами.

Втім, ввечері 21 березня "Комсомольська правда", посилаючись на дані Міноборони Росії, написала, що російські збройні сили втратили у війні проти України:

мертвими – 9 861 військовослужбовець;

військовослужбовець; пораненими – 16 153.

Звісно, це й досі значно менше, ніж офіційно заявляють у Генштабі України. Втім, і такі цифри – це шок навіть для родин орків. Очевидно, Кремль уже не здатний повністю заперечувати правду, коли щодоби на Росію повертаються тисячі 200-х і 300-х окупантів.

Російське видання "Комсомольська правда" оприлюднило дані щодо втрат живої сили рашистів від Міноборони Росії / Скриншот Володимира Омеляна

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