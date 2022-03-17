Що таке операція "під чужим прапором"? Навіщо вона Росії? Які є історичні прецеденти? Читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій війни

РФ задовго до 24 лютого почала шукати хоч якийсь формальний привід для війни проти України (в міжнародному лексиконі – casus belli). Загарбники хотіли представити всьому світу свій напад як начебто "вимушену і справедливу відповідь на агресію українських нацистів-націоналістів". Але Україна не піддавалася на провокації, й тоді Росія надумала провести так звану "операцію "під чужим прапором".

Операція "під чужим" або "під фальшивим прапором" – це…

…справжня або постановочна атака однієї сторони конфлікту, в якій вона звинувачує іншу. Під час таких операцій можуть використовуватися символіка, атрибутика, екіпіровка, зброя чи техніка противника. Метою таких операцій може бути дискредитація опонента, звинувачення його в агресії і навіть створення приводу для війни.

Подібні атаки отримали свою назву ще в ХVІ столітті, коли пірати "маскували" свої кораблі, піднімаючи на щоглах офіційні прапори якихось держав, а потім нападали на мирні судна чи міста.

Загроза диверсії

14 січня 2022 року офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що розвідка США отримала тривожні дані про плани Росії напасти на Україну. Приводом для цього може стати масштабна диверсія спецслужб РФ під "чужим прапором" на окупованій території Донбасу, в якій потім росіяни звинуватять ЗСУ.

Згодом наявність таких розвідданих підтвердив у коментарі CNN американський радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Тоді, на початку року, подібні заяви США та інших наших західних партнерів, які звучали досить часто і наполегливо, сприймалися багатьма, в тому числі – в Україні, не однозначно. Але подальші події підтвердили, що від Росії можна чекати чого завгодно...

Росіяни здатні на все



Росія робить ставку на диверсії / Фото з архіву 24 каналу

"Засвітка" Пентагоном планів Кремля, цілком можливо, відтермінувала їхню реалізацію, але не зруйнувала остаточно. В середині лютого заяви Заходу щодо ймовірного нападу Росії на Україну знову почали з’являтися одна за одною.

17 лютого президент США Джо Байден чітко сказав журналістам:

Загроза російського вторгнення в Україну найближчим часом дуже висока.

А видання Washington Post, посилаючись на інформацію власних джерел, написало, як Росія планує створити той самий casus belli. Двоє офіційних осіб США повідомили WP: є розвіддані, які вказують на те, що "РФ може застосувати хімічну речовину проти мирних жителів, а провину перекласти на Україну".

18 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в Раді Безпеки ООН, підтвердив, що справді "є інформація про можливу диверсію Росії з використанням хімічної зброї". І знову-таки "під чужим прапором". Блінкен сказав, що росіяни здатні не лише "сфабрикувати теракт на території РФ", але й провести "справжню атаку із застосуванням хімізброї".

І знову після таких превентивних заяв США, росіяни не наважилася йти саме таким шляхом ескалації та війни. Але від провокаційних ідей не відмовилася.

1939 і 2022: прямі паралелі

Через три дні, 21 лютого зранку, російські медіа підняли ґвалт:

Український снаряд влучив у прикордонний пункт Росії і зруйнував його.

Згодом напруга сягнула ще вище – з’явилася інформація, що "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ пробралася на територію РФ", потім туди "для евакуації диверсантів прибули дві БМП", відбулося "бойове зіткнення", в результаті якого буцімто були "знищені 5 порушників кордону і обидві бронемашини".

У якості доказів росіяни представили відео розтрощеного занедбаного сараю, який буцімто був прикордонним пунктом десь посеред лісу, та палаючі за кущами старі БМП без розпізнавальних знаків. Ні тіл "диверсантів", ні документів, зброї, екіпіровки, ні навіть "візитки Яроша"…

Творці цих фейкових нападів, схоже, взяли за приклад дві найвідоміші в світовій історії операції "під чужим прапором" – Гляйвіцьку провокацію і Майнільський інцидент. Бо нині все було дуже схоже на ті давні події! Але росіяни організували диверсії так примітивно і неправдоподібно, що самі змушені були їх зам’яти, не надавши широкого розголосу навіть у власних пропагандистських медіа.



Свого часу росіяни покаялися за провокацію в Майнілі. Але тепер "взялися за старе"… / Фото з відкритих джерел

Гляйвіцька провокація Диверсія нацистської Німеччини, яка послугувала формальним приводом для початку Другої світової війни.

31 серпня 1939 року вночі солдати СС у формі польських вояків напали на німецьку радіостанцію у Гляйвіці, яка знаходилася поблизу кордону з Польщею. Диверсанти відправили повідомлення, що станцію захопили поляки, і втекли, залишивши на місці тіло вбитої людини у польській військовій формі. Наступного дня Гітлер виголосив промову, про "віроломний напад" на Німеччину і віддав наказ про вторгнення в Польщу.

Майнільський інцидент Спецоперація НКВС, що стала приводом для початок радянсько-фінської війни.

26 листопада 1939 року російське село Майніла біля кордону з Фінляндією було обстріляне артилерією. Загинуло три червоноармійці і один молодший командир. СРСР звинуватив Фінляндію в агресії й розірвав з нею угоду про ненапад. 30 листопада радянські війська пішли в наступ і розпочалася Зимова війна.

Пізніше військові експерти та історики встановили, що гармати стріляли з території СРСР, а не Фінляндії, а диверсія була сфабрикована НКВС. У 1994 році президент Росії Борис Єльцин визнав, що Зимова війна була актом агресії проти Фінляндії.

Окупанти не відмовилися від жахливих планів

Потуги Росії віднайти привід для війни проти України не припинилися й після її початку. Бо придумані хворими головами "денацифікація", "демілітарізація" й інші недолугі аргументи були абсолютно не сприйняті цивілізованим світом та й у самі Росії вже поступово перестають "працювати".

Розвідки західних країн зараз знову повідомляють: загарбники не відмовилися від планів влаштувати диверсію зі зброєю масового знищення і звинуватити в цьому Україну.

14 березня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія може повернутися до ідеї застосування хімічної зброї та звинувачення України. Про це свідчать дані британської розвідки і той факт, що окупанти почали активно розкручувати цю тему в інформаційному просторі (вони завжди так чинять перед провокаціями – варто згадати хоча б хімічні удари під час громадянської війни в Сирії).



Повідомлення Міноборони Великої Британії

Ймовірно, Росія планує застосувати хімічну або біологічну зброю в операції під "фальшивим прапором", щоб виправдати своє початкове вторгнення в Україну 24 лютого, – написало міноборони Великої Британії в твіттері. – Така операція може мати форму фальшивої атаки, інсценованого "виявлення" агентів чи боєприпасів або сфабрикованих доказів про нібито планування Україною застосувати таку зброю.

Британці акцентують увагу на тому, що російська атака "майже напевно супроводжуватиметься великою дезінформацією, щоб ускладнити визначення правдивості".

Наступного дня, 15 березня, про ймовірність "хімічної" провокації Росії заявив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс бачить, як наполегливо Росія звинувачує Україну та НАТО, що "що нібито ми виготовляємо хімічну зброю", але насправді це груба брехня, яка посилює стурбованість щодо нападу РФ.

Президент США та всі інші союзники чітко заявили: якщо росіяни використають хімічну зброю, то вони заплатять високу ціну, – сказав Столтенберг.

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Отже, російська операція "під чужим прапором" залишається в поряду денному цієї війни. Тож Україна і її західні партнери мають бути максимально уважними щодо дій і планів окупантів. Бо ніхто не знає, що коїться у хворій голові Путіна та які злочинні накази можуть виконати його поплічники.



Що робити у разі хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві / Інфографіка 24 каналу

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