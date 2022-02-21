Які ганебні події передували засіданню Радбезу? Чим нинішня ситуація нагадує анексію Криму? Що заявляли підлеглі Путіна? Читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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За кілька годин до зустрічі Путіна і компанії його речник Дмитро Пєсков змовницьки казав російським журналістам, що це "не чергове засідання", а тему і деталі він "повідомить пізніше". Інтрига – так собі. Було очевидно, що збирається Радбез через "українське питання".

Що таке Рада безпеки РФ?

Це конституційний дорадчий орган при президенті Росії, створений 3 червня 1992 року. На сьогодні Радбез РФ очолюють Володимир Путін (голова) і Дмитро Медведєв (заступник голови).

Повноваження Радбезу: забезпечення умов для здійснення президентом РФ повноважень у сфері державної безпеки;

формування державної політики в галузі державної безпеки та контроль за її втіленням;

прогнозування, виявлення, аналіз та оцінка загроз державній безпеці, оцінка військових загроз, розробка заходів по їх нівелюванню. Це конституційний дорадчий орган при президенті Росії, створений 3 червня 1992 року. На сьогодні Радбез РФ очолюють Володимир Путін (голова) і Дмитро Медведєв (заступник голови).Повноваження Радбезу:

Для чого насправді існує Радбез Росії?

Багаторічна діяльність Радбезу свідчить, що це ніякий не "дорадчий орган", де обговорюються ті чи інші питання безпеки. Це, по суті, група представників російської влади, які дружно "одобрямс" пропозиції Володимира Путіна – таким чином, малюється картинка, що важливі політичні рішення ухвалюються не одноосібно в Кремлі, а начебто колегіально.

Кримська історія

Зазвичай, у Росії перед усіма "доленосними" засіданнями (Радбезу, Думи, Уряду тощо) відбувається істеричне підігрівання обстановки. В першу чергу – в інформаційному просторі.

Згадаємо хоча б болючий і пам’ятний для України березень 2014 року. Тоді росіяни вже хазяйнували в Криму, але в російських медіа чинився ґвалт про "загрози для кримчан з боку бандерівців і фашистів". У Сімферополі зняли дешеву постановку про "напад бойовиків з Майдану"…

1 березня 2014 року вранці голова окупаційного режиму Криму Сергій Аксьонов звернувся до Путіна з проханням "про надання сприяння у забезпеченні миру і спокою на території АР Крим".

Вже за кілька годин Путін відправив до Ради Федерації Федеральних Зборів РФ пропозицію про введення в Україну військ Росії "для усунення загроз життю громадян РФ, співвітчизників, особового складу військового контингенту збройних сил РФ, який дислокується на території України". Рада Федерації одноголосно підтримала пропозицію Путіна. І того ж дня російські підрозділи відправилися до кордонів України, а в Криму вони фактично отримали сигнал діяти відкрито.

Дешева постановка

Зараз історія дуже схожа.

21 лютого зранку російські медіа повідомили, що "український снаряд влучив у прикордонний пункт Росії і зруйнував його". Згодом з’явилася інформація, що "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ пробралася на територію РФ", потім туди "для евакуації диверсантів прибули дві БМП", відбулося "бойове зіткнення", в результаті якого буцімто "знищені 5 порушників кордону і обидві бронемашини".

ЗСУ і секретар РНБО Олексій Данілов спростували ці "фронтові" новини й назвали їх фейком.

Навіть без офіційних заяв української сторони видно, що "сенсації" росіян шиті білими нитками. "Прикордонним пунктом" виявився закинутий у лісі сарай – на відео видно, що там усе захаращено, але висить новенький прапор Росії. Чому так? Як взагалі по "пункту" серед дерев і чагарників можна влучити одним пострілом з гармати і, головне, навіщо його знищувати? На ці питання російські фантазери відповіді не дають…

Те саме – з "нападом ДРГ і БМП". Випадок неординарний, такого "серйозного ЧП" не було за всю історію сусідства України і Росії. Але про подію, яка сталася близько 6 ранку, чомусь повідомили аж після обіду. А фото і відео, на яких нічого не видно, окрім того, що горять за деревами якість невідомі бронемашини – взагалі оприлюднили аж увечері... Хоча за звичай Росія навіть про дрібні події на Донбасі чи кордоні з Україною повідомляє оперативно.

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А перед самісіньким початком Радбезу відбулася ще одна знакова подія – цілком за схемою, апробованою в Криму. З’явилися відеозвернення глав терористичних "ДНР" і "ЛНР" – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати їхні псевдореспубліки.

Точніше, це Росія заявила, що звернення передували засіданню Радбезу. Але, цілком можливо, що все було навпаки…



Шойгу "спалив контору" / Скріншот з архіву 24 каналу

Метушня з фейками та слізні промови бойовиків увінчалися серйозним ляпом, який зайвий раз підтвердив, що дії та заяви Росії – дешева постановка.

Річ у тім, що засідання Радбезу РФ, ймовірно, розпочалося не близько 17:00 за московським часом, коли його стали транслювати буцімто наживо, а десь на 5 годин раніше! Тобто в ефір пішов запис. А "спалив контору" міністр оборони Росії Сергій Шойгу – відеокамера зафіксувала, що під час засідання його годинник показує 12:47...

На Раді безпеки не радилися

"Ранково-вечірнє" засідання Радбезу почалося з довгої та недолугої промови Путіна. Він повідомив, що мета зустрічі – розглянути ситуацію на Донбасі й, зокрема, питання визнання "ЛДНР". А потім заспівав стару пісню – про "державний переворот" в Україні в 2014 році, про "бажання народу Донбасу жити окремо", через що на них "напали карателі"… Путін, не червоніючи, запевнив, що "Росія намагається все вирішити мирним шляхом", але Україна буцімто "не виконує Мінські угоди"…

Далі почали виступати придворні, які вторили своєму господарю. Різними словами, але дружно й емоційно вони клеймили Україну, США і Євросоюз та пропонували, аби Росія визнала "ЛДНР" – себто, аби Путін підписав такий указ.

Відзначився неординарністю (чи-то необізнаністю) лише директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Я підтримую пропозицію про входження "ДНР" і "ЛНР" у склад Російської Федерації,

– бовкнув розвідник, чим викликав щире здивування у Путіна.

"А ми про це не говоримо", – виправив непідготовленого підлеглого глава Кремля.

Наришкін схаменувся, подумав і пробелькотів: "Я підтримую пропозицію про їхню незалежність".

Фінал фарсу



Путін підписує документи про визнання "ЛДНР" у присутності Пушиліна і Пасічника / Скріншот трансляції

Вислухавши підлеглих Путін, помпезно оголосив:

Рішення про визнання "ЛДНР" буде прийняте сьогодні.

Згодом у ЗМІ просочилася інформація, начебто в телефонних розмовах з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем очільник Кремля заявив, що таки визнає "ЛДНР". Хоча ті наполегливо просили главу Кремля не робити цього…

Саме тому Макрон – ще до офіційної заяви Путіна – ініціював скликання термінового засідання Ради безпеки щодо ситуації між Україною і Росією.

Також термінове засідання Ради національної безпеки скликав і Володимир Зеленський. Тож слова Путіна про визнання "ЛДНР" члени РНБО України почули під час спільної зустрічі.

24 канал слідкуватиме за розвитком подій та оперативно інформуватиме про найважливіше.

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