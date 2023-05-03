Феномен боев под Бахмутом: как ВСУ сдерживают "вторую армию мира"

Подвиг ВСУ в тяжелых боях за Бахмут нивелирует количественное превосходство россиян перед контрнаступлением. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый говорит, что сейчас на Бахмутском направлении оккупанты имеют всего 25,6 тысячи "штыков", 65 танков и 450 ББМ, 154 единицы ствольной артиллерии и 56 единиц РСЗО.

Как россияне потеряли все, что собрали

Это следует сравнить с оценкой, которую заявил на своем брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби – за 5 месяцев боев, с декабря 2022 года россияне в битве за Бахмут потеряли по меньшей мере 100 тысяч "штыков", из них убитыми 20 тысяч и ранеными 80 тысяч. То есть россияне на Бахмутском направлении уже потеряли в 4 раза больше войск, чем у них там есть сейчас.

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Если считать известным данным, то под Бахмутом россияне сосредоточили не более 5% всей бронетехники и не более 5% всей своей артиллерии от общей численности по всей линии фронта.

Но и здесь следует сравнивать с динамикой потерь – только за апрель россияне по всей линии потеряли 84 танка, 211 бронемашин, 238 артсистем и 17 РСЗО. Это в целом эквивалентно тому наряду сил и средств, который оккупанты набрали для битвы за Бахмут.

Так, россияне имеют по всей линии фронта около 1800 танков и 4300 бронемашин, около 3 тысяч ствольной артиллерии и 870 РСЗО. На первый взгляд, преимущество в технике безумно критично. Но если это количество разделить на 1300 километров фронта, то получается ориентировочно только 1 танк, 3 бронемашины и 3 артсистемы на 1 километр фронта.

Эти нюансы с реальной плотностью по бронетехнике и артиллерии россиян на 1 километр фронта имеют свое проявление и в столь важном моменте.

Бои под Бахмутом задают динамику войне

Сейчас основная единица, которую использует враг в боях за Бахмут – это штурмовая рота на 100 "штыков". Но если еще зимой таким единицам в штатном порядке давали хотя бы 1 танк и 4 бронемашины, то теперь это стало необязательной опцией. В то же время, основной огневой единицей врага стали именно волны штурмовых групп на 10 россиян со стрелковым оружием.

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Всего лишь 200 единиц артсистем на все Бахмутское направление как на россиян выглядит удивительно мало. И это как раз при том, что армия России ставит именно на огневую мощь независимо от уровня ее эффективности. Здесь может быть нюанс в том, что как раз под Бахмут оккупанты стащили свои наиболее боеспособные артиллерийские части, которым хватает не только снарядов, но и запасных стволов артиллерии (потому что россияне новую артиллерию почти не производят, преимущественно ремонтируют старую).

Но даже в таком формате имеющейся огневой мощи оккупантам все равно недостаточно. Поэтому они (по некоторым данным) сбрасывают на Бахмут свои крылатые авиабомбы с модулями УМПК, чтобы буквально "сносить" многоэтажки в городе.

Да, в битве за Бахмут оккупанты сосредоточили менее 10% от всей имеющейся сейчас живой силы, но здесь стоит посмотреть на картину несколько шире. У русских там 25,6 тысячи "штыков", а до этого они потеряли еще 100 тысяч. Ситуация под Бахмутом соответственно влияет на темп боев за Авдеевку и Угледар, и в принципе задает всю динамику боевых действий.

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Из данных, которые были в открытом доступе, под Авдеевкой россияне сосредоточили до 30 соединений уровня полка и бригады, навскидку это до 30 тысяч "штыков".

Под Угледаром – две бригады морской пехоты + русские "добровольческие отряды" + отряды из состава 1-го АК. Это составляет до 10 тысяч "штыков".

Оценочные цифры по потерям россиян под Авдеевкой и Угледаром в публичном доступе отсутствуют. Однако в принципе "результат на табло" – оба города россияне взять так и не смогли. В боях за Угледар была "выбита" 155-я бригада морской пехоты и потеряно 130 единиц бронетехники.

Военная математика

Здесь вопрос возникает уже не в том, насколько меньше ВСУ получили танков, чем у россиян есть сейчас, а в том в насколько узком отрезке фронта наши танки пойдут в прорыв. Уже видел оценку, что ориентировочно 300 полученных от Запада танков под контрнаступление – на самом деле вполне себе советская танковая армия по стандартам Второй мировой.

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Если эта редукция верна, и если продолжать цепочку, то для перехода танковой армии в наступление необходимо было "расчищать" в обороне противника оперативное место шириной 10 – 15 километров.

Да, вся эта вышеописанная математика на тяжелом фоне битвы за Бахмут, на первый взгляд, звучит как абстрактная материя, едва ощутимая на кончиках пальцев. Да и понятие о "нивелировании количественного превосходства врага" может казаться тоже абстрактным на фоне того, что мобилизационный потенциал россиян выглядел чуть ли не безграничным.

Однако именно эту задачу сейчас и выполняют защитники Бахмута и "дороги жизни". Пока в боях на этом отрезке скованы 10% живой силы врага, остальные 80 – 90% эффективно наступать не могут и вынуждены становиться в оборону. Именно на таких тонких материях куется успех будущего контрнаступления ВСУ.