Феномен боїв під Бахмутом: як ЗСУ стримують "другу армію світу"

Подвиг ЗСУ у важких боях за Бахмут нівелює кількісну перевагу росіян перед контрнаступом. Речник Східного угрупування військ ЗСУ Череватий каже, що зараз на Бахмутському напрямку окупанти мають усього 25,6 тисячі "штиків", 65 танків та 450 ББМ, 154 одиниці ствольної артилерії та 56 одиниць РСЗВ.

Як росіяни втратили все, що назбирали

Це варто порівняти з оцінкою, яку заявив на своєму брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі – за 5 місяців боїв, з грудня 2022 року росіяни в битві за Бахмут втратили щонайменше 100 тисяч "штиків", із них вбитими 20 тисяч та пораненими 80 тисяч. Тобто росіяни на Бахмутському напрямку вже втратили у 4 рази більше військ, ніж у них там є зараз.

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Якщо рахувати за відомим даним, то під Бахмутом росіяни зосередили не більше 5% всієї бронетехніки та не більше 5% всієї своєї артилерії від загальної чисельності по всій лінії фронту.

Але й тут варто порівнювати з динамікою втрат – лише за квітень росіяни по всій лінії втратили 84 танки, 211 бронемашин, 238 артсистем та 17 РСЗВ. Це в цілому еквівалентно тому наряду сил та засобів, який окупанти набрали для битви за Бахмут.

Так, росіяни мають по всій лінії фронту близько 1800 танків і 4300 бронемашин, майже 3 тисячі ствольної артилерії та 870 РСЗВ. На перший погляд, перевага в техніці шалено критична. Але, якщо цю кількість розділити на 1300 кілометрів фронту, то виходить орієнтовно лише 1 танк, 3 бронемашини та 3 артсистеми на 1 кілометр фронту.

Оці нюанси з реальною щільністю по бронетехніці та артилерії росіян на 1 кілометр фронту мають свій прояв і в такому важливому моменті.

Бої під Бахмутом задають динаміку війні

Зараз основна одиниця, яку використовує ворог в боях за Бахмут – це штурмова рота на 100 "штиків". Але, якщо ще взимку таким одиницям у штатному порядку давали хоча б 1 танк та 4 бронемашини, то тепер це стало необов'язковою опцією. Водночас основною вогневою одиницею ворога стали саме хвилі штурмових груп на 10 росіян зі стрілецькою зброєю.

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Усього лише 200 одиниць артсистем на весь Бахмутський напрямок як на росіян виглядає напрочуд мало. І це якраз при тому, що армія Росії ставить саме на вогневу міць, незалежно від рівня її ефективності. Тут може бути нюанс в тому, що якраз під Бахмут окупанти стягнули свої найбільш боєздатні артилерійські частини, яким вистачає не тільки снарядів, але й запасних стволів артилерії (бо росіяни нову артилерію майже не виготовляють, переважно ремонтують стару).

Але навіть у такому форматі наявної вогневої міці окупантам все одно недостатньо. Тому вони (за деякими даними) скидають на Бахмут свої крилаті авіабомби з модулями УМПК, аби буквально "зносити" багатоповерхівки в місті.

Так, в битві за Бахмут окупанти зосередили менше ніж 10% від всієї наявної зараз живої сили, але тут варто подивитись на картину дещо ширше. Росіяни мають там 25,6 тисячі "штиків", а до цього втратили ще 100 тисяч. Ситуація під Бахмутом відповідно впливає на темп боїв за Авдіївку та Вугледар, та й в принципі задає всю динаміку бойових дій.

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З тих даних, що були у відкритому доступі, під Авдіївкою росіяни зосередили до 30 з'єднань рівня полку та бригади, це становить до 30 тисяч "штиків".

Під Вугледаром – дві бригади морської піхоти + російські "добровольчі загони" + загони зі складу 1-го АК. Це становить до 10 тисяч "штиків".

Оцінювальні цифри по втратах росіян під Авдіївкою та Вугледаром у публічному доступі наразі відсутні. Однак в принципі "результат на табло" – обидва міста росіяни взяти так і не змогли. У боях за Вугледар була "вибита" 155-та бригада морської піхоти і втрачено 130 одиниць бронетехніки.

Військова математика

Тут питання виникає вже не в тому, наскільки менше ЗСУ отримали танків, аніж у росіян є зараз, а в тому у наскільки вузькому відтинку фронту наші танки підуть в прорив. Уже бачив оцінку, що ті орієнтовно 300 отриманих від Заходу танків під контрнаступ – насправді цілком собі радянська танкова армія за стандартами Другої світової.

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Якщо ця редукція правильна, і якщо продовжувати ланцюжок, то для переходу танкової армії в наступ потрібно було "розчищати" в обороні противника оперативний простір шириною 10 – 15 кілометрів.

Так, вся ця вищеописана математика на тяжкому тлі битви за Бахмут, на перший погляд, звучить як абстрактна матерія, ледь відчутна на кінчиках пальців. Та й поняття про "нівелювання кількісної переваги ворога" може видаватися теж абстрактним на тлі того, що мобілізаційний потенціал росіян виглядав ледь чи не безмежним.

Однак саме це завдання зараз і виконують захисники Бахмуту та "дороги життя". Поки в боях на цьому відтинку скуті 10% живої сили ворога, інші 80 – 90% ефективно наступати не можуть та вимушені ставати в оборону. Саме на таких тонких матеріях кується успіх майбутнього контрнаступу ЗСУ.