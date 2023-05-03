Якість для окупантів неважлива

Війна в Україні показала, що точність навіть умовно високоточних ракет Росії неабияк кульгає. При заявленому відхиленню від цілі у 5 – 15 метрів, воно може становити до 100 метрів і більше. Причому після введення санкцій та використання у виробництві ракет контрабандної електроніки ці показники зросли.

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Сьогодні жодна російська ракета не може називатися високоточною. При цьому в Росії повністю скасували технічний контроль за продукцією. Ракету після виробництва не піддають повній перевірці всіх вузлів та систем, а одразу ж відправляють у місця розміщення БК.

Наприклад, у лютому 2023 року АТ "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" мало можливість протягом лютого видавати до 1 ракети "Калібр" на добу, різною мірою готовності. Наприклад, практично готовий продукт, але очікував на доукомплектацію.

АТ "Корпорація тактичне ракетне озброєння" (Корольов, Московська область) у лютому змогло закрити план на виготовлення 20 ракет Х-38М та Х-31ПМ. При цьому, продукція відразу ж була передана підрозділам ВКС Росії для застосування, без проходження технічного контролю.

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Російські ракети раніше неодноразово демонстрували свою дефективність. Наприклад, у ніч на 7 липня жителі Бєлгорода зняли як ракета ОТРК "Іскандер", що пролітала над містом, випущена окупантами у напрямку Харкова, детонувала в повітрі й впала за містом.

Це не єдиний такий випадок, а регулярний. Російські ракети, які запускають у бік України, часто падали на російській території й нерідко, на російські ж міста і села. Причому це стосується всіх типів ракет, а не якоїсь певної продукції.

Кількість зафіксованих інцидентів з падінням російських ракет на території Росії зросла з кінця 2022 року. Тобто той самий період, коли ракетної продукції, яку росіяни виробили у 2022 році, ставало все більше, а у 2023 році вона практично вся така.

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Це лише підтверджує низьку якість технічного й технологічного виконання продукції, що тягне за собою невідповідність заявленим характеристикам та критичну ненадійність вузлів і агрегатів. Наслідки? Росіяни все частіше обстрілюють самі себе.