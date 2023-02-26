Папа – в Полтаве, а мама исчезла: мальчик из фильма Комарова нашел родителей

В фильме Дмитрия Комарова "Год" показали 5-летнего мальчика, мама которого исчезла. Женщина наконец-то нашла своего ребенка.

Комаров встретил мальчика из Рубежного Луганской области в апреле. Тогда он находился в больнице Северодонецка.

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Мама исчезла, а папа был в Полтаве

Мальчик представился Петровичем и рассказал, что его мама исчезла, а папа был на заработках. Малыш и его старший брат неделю жили сами, пока их не обнаружили украинские военные. После этого детей привезли в больницу.

Нам нужно уехать отсюда. Бомбят… Рядом попала ракета, когда мы с братиком спали. От дома ничего не осталось, только маленькие кусочки,

– рассказал мальчик.

Он спросил Комарова, отвезут ли его с братиком к папе.



Комаров встретил ребенка в Северодонецке / Скриншот из фильма

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Дети воссоединились с родителями

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в апреле в Рубежном был ад – город частично занимали россияне, постоянно продолжались бои. В 20-х числах нацгвардейцы, патрулируя улицы Рубежного, обнаружили там двух мальчиков.

Взрослых с детьми не было, поэтому военные перевезли их в Северодонецкую больницу и накормили. Затем защитники выяснили, что отец был в Полтаве. С ним связались и уже на следующий день скорая завезла братиков на Полтавщину. Тогда о матери еще ничего не было известно.



Папа мальчиков был в Полтаве / Фото BBC

Через несколько дней к позициям ВСУ в Рубежном пришла женщина, которая искала своих детей. В начале апреля россияне остановили ее на улице. Украинку отправили в тюрьму, организованную в одном из захваченных админзданий города.

Женщина рассказала, что ее избивали, издевались, шантажируя детьми, заставляли разведывать позиции украинских военных,

– отметил Гайдай.

Позже захватчики ее отпустили. Вернувшись домой, женщина не нашла сыновей, поэтому пошла их искать. По словам главы ОВА, сейчас семья воссоединилась.

В результате вторжения России в Украине погиб 461 ребенок, а еще 927 - получили ранения.



Со временем нашлась и мама / Скриншот из фильма