Супруги не виделись 9 месяцев. Так что восприняли это совпадение за настоящее чудо. Историю рассказали в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", пишет 24 Канал.

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Супруги даже не надеялись увидеться

Елена и Николай не виделись почти девять месяцев. Женщина рассказала, что ее муж был в горячей точке и связь с ним исчезла.

Уже когда роженица находилась в больнице, за несколько часов до родов, ей позвонил по телефону Николай и сообщил, что в больнице. Женщина сообщила, что тоже.

Это было чудо! Она говорит: "я тоже!" И он пришел в роддом. Такое человеческое счастье,

– сказала одна из медработниц, ставшая свидетелем счастливой встречи.

Более того, раненый военный даже успел до родов. Во время рождения ребенка он находился с женой и перерезал пуповину. А еще в тот день он участвовал в боевых действиях в районе Бахмута, откуда его доставили в больницу Днепра с контузией.

Тревожно было, дрожал, но не сдался. Ощущение радости! Там страх, а здесь радость,

– рассказал Николай.

В семье родился здоровый малыш

У супругов родился мальчик. Он стал уже пятым ребенком Николая и Елены. Его назвали Михаилом.



У супругов родился сын / Скриншот с видео