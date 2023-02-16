Подружжя не бачилось 9 місяців. Тож сприйняли цей збіг за справжнє диво. Історію розповіли в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", пише 24 Канал.

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Подружжя навіть не сподівалось побачитись

Олена та Микола не бачилися майже дев'ять місяців. Жінка розповіла, що її чоловік був у гарячій точці й зв'язок з ним зник.

Вже коли породілля перебувала у лікарні, за кілька годин до пологів, їй зателефонував Микола й повідомив, що у лікарні. Жінка повідомила, що також.

Це було диво! Вона каже: "я теж!". І він прийшов до пологового будинку. Таке людське щастя,

– сказала одна з медпрацівниць, яка стала свідком щасливої зустрічі.

Ба більше, поранений військовий навіть встиг до пологів. Під час народження немовляти він перебував із дружиною та перерізав пуповину. А ще того дня він брав участь у бойових діях у районі Бахмута, звідки його й доставили до лікарні Дніпра з контузією.

Тривожно було, тремтів, але не здався. Відчуття радості! Там страх, а тут радість,

– розповів Микола.

У сім'ї народився здоровий малюк

У подружжя народився хлопчик. Він став вже п’ятою дитиною Миколи та Олени. Його назвали Михайлом.



У подружжя народився син / Скриншот з відео