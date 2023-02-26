Тато – в Полтаві, а мама зникла: хлопчик з фільму Комарова знайшов батьків

У фільмі Дмитра Комарова "Рік" показали 5-річного хлопчика, мама якого зникла. Жінка нарешті знайшла свою дитину.

Комаров зустрів хлопчика з Рубіжного Луганської області у квітні. Тоді він перебував у лікарні Сєвєродонецька.

До теми Дивовижний збіг: жінку військового привезли з пологами в лікарню, де він опинився з пораненням

Мама зникла, а тато був у Полтаві

Хлопчик назвався Петровичем та розповів, що його мама зникла, а тато був на заробітках. Малюк і його старший брат тиждень жили самі, поки їх не знайшли українські військові. Після цього дітей привезли у лікарню.

Нам треба поїхати звідси. Бомблять…Поруч попала ракета, коли ми з братиком спали. Від дому нічого не залишилось, лише маленькі шматочки,

– розповів хлопчик.

Він запитав Комарова, чи відвезуть його з братиком до тата.



Комаров зустрів дитину в Сєвєродонецьку / Скриншот з фільму

Варто прочитати "Були у пеклі": сестри-підлітки, які повернулись з російської депортації, розповіли про пережите

Діти возз'єдналися з батьками

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у квітні в Рубіжному було пекло – місто частково займали росіяни, постійно тривали бої. У 20-х числах нацгвардійці, патрулюючи вулиці Рубіжного, знайшли там двох хлопчиків.

Дорослих з дітьми не було, тому військові перевезли їх до Сєвєродонецької лікарні та нагодували. Згодом захисники з’ясували, що батько був у Полтаві. З ним зв'язалися і вже наступного дня "швидка" завезла братиків на Полтавщину. Тоді про матір ще не було нічого відомо.



Тато хлопчиків був у Полтаві / Фото BBC

Через декілька днів до позицій ЗСУ у Рубіжному прийшла жінка, яка шукала своїх дітей. На початку квітня росіяни зупинили її на вулиці. Українку відправили до в'язниці, організованої в одній з захоплених адмінбудівель міста.

Жінка розповіла, що її били, знущалися, шантажуючи дітьми, змушували розвідувати позиції українських військових,

– зазначив Гайдай.

Пізніше загарбники її відпустили. Повернувшись додому, жінка не знайшла синів, тож пішла їх шукати. За словами голови ОВА, зараз родина возз'єдналася.

Внаслідок вторгнення Росії в Україні загинула 461 дитина, а ще 927 – зазнали поранень.



Згодом знайшлася і мама / Скриншот з фільму