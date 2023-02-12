Дітей з окупованої частини Луганської області до Росії вивезла їхня мати. Після смерті жінки дівчата опинилися у російському дитячому будинку, де над ними знущались.

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Як діти опинились у Росії

Вероніку та Анастасію до Росії вивезла їхня мати, тому що там жив її брат. Проте родина оселилась у гуртожитку, а згодом жінка почала хворіти та померла через інсульт. У грудні 2022 року дівчат відправили до дитячого будинку.

13-річна Вероніку прилаштували до російської школі, а 15-річна Анастасія – у коледж. Дівчата розповіли, що потерпали від булінгу – росіяни до них ставилися дуже погано через те, що вони українки.

Коли дізнались, що я з України – це було пекло. Я не хотіла ходити в училище. Мене ображали. Я кілька днів відходила і мені вистачило. Там злі діти, дуже злі,

– розповіла Анастасія.

Як вдалося повернути дівчат

Під час перебування у Росі дівчата підтримували зв'язок зі своєю старшою сестрою Катериною, яка оселилась у Колківській громаді на Волині.

Після смерті матері сестра вирішила терміново оформити опікунство над дітьми. Місцева селищна рада допомогла уродженці Луганської області швидко оформити всі документи, оскільки усі боялися, що неповнолітніх дівчат можуть всиновити прийомні родини у Росії. Після цього Катерині вдалось повернути своїх сестер.

Тепер родина проживає у селі та шукає більше житло, щоб усім було комфортно. Скоро дівчата повернуться до навчання в українській школі, проте поки що дистанційно.

Довідка. Станом на 1 лютого 2023 року, за даними Офісу Генпрокурора, до Росії було депортовано 16 011 українських дітей.