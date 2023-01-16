Окупанти депортували українських дітей у щонайменше 57 регіонів Росії. Про це розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час презентації аналітичного звіту "Депортація громадян України з території ведення активних бойових дій чи з тимчасово окупованої території України на територію Росії та Білорусі", пише 24 Канал.

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Україна не знає точної кількості депортованих дітей

Наразі дуже важко визначити, скільки Росія депортувала дітей. Адже країна-агресорка не надає доступу до цього процесу. Кількість вивезених дітей варіюється – за різними даними, це від 260 тисяч до майже 700 тисяч неповнолітніх.

Слід підкреслити, що більша частина цих дітей була переміщена разом із законним представником. Тобто це не так, як намагаються змалювати, що ці діти без супроводу. Ні, більша частина з батьками, хоча це не ніяк не применшує злочин Росії щодо депортації й геноциду,

– сказала Рашевська.

Проте певна кількість дітей таки опинилася на території Росії без батьків чи законного представника. Перша група – це так звані воєнні сироти, чиї родичі були затримані під час фільтраційних заходів або вбиті окупантами.

Також серед дітей, яких Росія примусово вивезла з України, є діти з сиротинців. Проте юристка наголосила, що 90% дітей в українських сиротинцях мають біологічних батьків або родичів і є соціальними сиротами. Їх могли забрати до себе бабусі, дідусі, тітки, дядьки, брати, сестри тощо.

Коли Росія передає цих дітей, які, як вона говорить, сироти, у російські родини, ми маємо розуміти, що у цих дітей є близькі кровні родичі, у родини яких вони мали бути передані першочергово… Тих сиріт, які були переміщені на територію Росії, це від 1,5 тисяч до 2,5 тисяч таких дітей, не враховуючи воєнних сиріт,

– розповіла юристка.

Також серед депортованих неповнолітніх є діти з інвалідністю, половина з яких мають батьків чи родичів й вони мають бажання ними опікуватись. Просто діти перебували під постійним наглядом, бо цього потребували.

Куди Росія депортує українських дітей

Рашевська повідомила, що Росія депортує дітей щонайменше в 57 регіонів. Їхня географія абсолютно різна, в тому числі віддалені: Сахалін, Астрахань, Мурманськ, Дагестан.

Я навмисно називаю ці регіони, бо вони або значно віддалені в географічному плані, або ж віддалені в культурному. Що перше, що друге йде у розріз із загальним визнаним принципом найкращих інтересів дитини, тобто не відповідає існуючим стандартам,

– наголосила Рашевська.

За її словами, на цю ситуацію вже звернули увагу міжнародні організації, такі як ЮНІСЕФ, Гаазька конференція з міжнародного приватного права, Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Вони також вказали на те, що депортація та насильницька передача українських дітей в російські родини не відповідають ані міжнародним конвенціям, ані міжнародному гуманітарному праву, ані принципу найкращих інтересів дитини. Ці діти повинні бути повернуті на територію України чим швидше.

Щонайменше 400 дітей вже стали членами російських родин

Також українських дітей, яких депортували на територію країни-агресорки, насильно віддають в інші сім'ї. За словами Рашевської, у російських сім'ях вже опинилися щонайменше 400 українських неповнолітніх.

Росія намагається змалювати це як "тимчасову опіку", проте їхні регіональні дитячі уповноважені самі ж кажуть, що тимчасове опіка буде діяти після того, як діти отримають російське громадянство усиновленням або ж постійною опікою.