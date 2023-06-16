Венский суд отказал в экстрадиции Фирташа в США: чего ожидать дальше
Источник:Associated Press
Высший земельный суд Вены 16 июня принял новое решение в отношении украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Так, судьи отправили на повторное рассмотрение дело по экстрадиции Фирташа в Соединенные Штаты.
Таким образом, суд удовлетворил апелляцию, которую подавал украинский олигарх. Судьи также планируют пересмотреть целесообразна ли экстрадиция Фирташа вообще.
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Венский суд принял решение в пользу Фирташа
В Высшем земельном суде отметили, что решение об экстрадиции Фирташа, которое было принято в 2017 году, отменяется. Судьи планируют еще подробнее изучать и пересматривать дело олигарха.
Теперь Земельный суд Вены по уголовным делам будет решать вопрос о допустимости экстрадиции на основании новых показаний,
– говорится в решении суда.
После принятия этого решения австрийский суд первой инстанции, а именно Земельный суд Вены по уголовным делам должен будет определить, является ли экстрадиция приемлемой или нет. Кроме этого, судьи проверят, владеет ли украинский олигарх дипломатическим иммунитетом.
"В случае принятия юридического решения о допустимости экстрадиции, федеральный министр юстиции должен будет решить, будет ли она осуществлена", – отметили в Высшем земельном суде Вены.
В заключение в суде сказали, что если примут юридическое решение о неприемлемости экстрадиции Фирташа, то это дело больше не будет рассматриваться.
Что известно об украинском олигархе Фирташе
- Дмитрий Фирташ является пророссийским олигархом, на который наложили санкции СНБО в 2021 году. Он является совладельцем медиагруппы Inter Media Group, а также основателем группы компаний по химической промышленности Group DF.
- Олигарх был арестован в Вене в 2014 году по запросу США. Соединенные Штаты обвиняли Фирташа в коррупции в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.
- Высший земельный суд Вены в 2017 году постановил, что экстрадиция Фирташа в США допустима. Уже в 2019 году министр юстиции Австрии разрешил выдать Фирташа американским властям, но немедленной экстрадиции не произошло из-за запроса о повторном рассмотрении дела.
- В июне 2019 года Фирташ подал ходатайство о пересмотре экстрадиционной процедуры. Олигарх предоставил многочисленные новые документы, в том числе письменные свидетельские показания, относительно якобы его непричастности к коррупции.
- Кроме этого, СБУ и БЭБ в начале мая провели обыски у топ-менеджеров компаний Фирташа. Сам олигарх получил подозрение от украинских милиционеров.