Венский суд отказал в экстрадиции Фирташа в США: чего ожидать дальше

Высший земельный суд Вены 16 июня принял новое решение в отношении украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Так, судьи отправили на повторное рассмотрение дело по экстрадиции Фирташа в Соединенные Штаты.

Таким образом, суд удовлетворил апелляцию, которую подавал украинский олигарх. Судьи также планируют пересмотреть целесообразна ли экстрадиция Фирташа вообще.

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Венский суд принял решение в пользу Фирташа

В Высшем земельном суде отметили, что решение об экстрадиции Фирташа, которое было принято в 2017 году, отменяется. Судьи планируют еще подробнее изучать и пересматривать дело олигарха.

Теперь Земельный суд Вены по уголовным делам будет решать вопрос о допустимости экстрадиции на основании новых показаний,

– говорится в решении суда.

После принятия этого решения австрийский суд первой инстанции, а именно Земельный суд Вены по уголовным делам должен будет определить, является ли экстрадиция приемлемой или нет. Кроме этого, судьи проверят, владеет ли украинский олигарх дипломатическим иммунитетом.

"В случае принятия юридического решения о допустимости экстрадиции, федеральный министр юстиции должен будет решить, будет ли она осуществлена", – отметили в Высшем земельном суде Вены.

В заключение в суде сказали, что если примут юридическое решение о неприемлемости экстрадиции Фирташа, то это дело больше не будет рассматриваться.

Что известно об украинском олигархе Фирташе