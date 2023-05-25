Еще двум руководителям правоохранители сообщили о подозрении. По делу украинского олигарха продолжается досудебное следствие.
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Менеджерам Фирташа вынесли наказание
Правоохранители из Бюро экономической безопасности и СБУ продолжают проводить расследование масштабного хищения топлива из газотранспортной системы Украины компаниями Дмитрия Фирташа.
В ведомствах подчеркнули, что они получили доказательства преступной деятельности, поэтому уже 5 приспешникам украинского олигарха они избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Руководители облгазов Фирташа могут внести следующие суммы для смягчения своего срока в тюрьме:
- Менеджер "Закарпатгаза" – 169 миллионов гривен;
- Председатель "Львовгаза" – 155 миллионов гривен;
- Глава "Винницагаза" – 186 миллионов гривен;
- Председатель правления "Днепропетровскгаза" – 160 миллионов гривен;
- Руководитель "Хмельницкгаза" – 228 миллионов гривен.
Общая сумма залога составляет более 1 миллиарда гривен.
Кроме того, правоохранители выдвинули подозрение еще двум чиновникам облгазов – "Ивано-Франковскгаза" и "Сумыгаза". Их подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Если их вину докажут в суде, то им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Что известно о деле против менеджеров компаний Фирташа
- СБУ сообщила о подозрении украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. В фирмах миллиардера проводят обыски.
- По материалам следствия, подконтрольные Фирташу компании, такие как "Региональная газовая компания" и "Йе энергия", покупали газ у него же самого. На этой схеме разворовывалось более 70% средств, предназначавшихся для покупки голубого топлива.
- Представители СБУ и БЭБ подчеркнули, что за 7 лет таких махинаций компании Фирташа нанесли ущерб государству на 18 миллиардов гривен.
- Впоследствии СБУ обнародовало видео телефонных разговоров Фирташ. В частности, он отметил, что "его и Беню хотят чикнуть", вероятно, имея в виду другого олигарха – Игоря Коломойского.