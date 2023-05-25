Ще двом керівникам правоохоронці повідомили про підозру. Наразі щодо справи українського олігарха триває досудове слідство.
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Менеджерам Фірташа винесли покарання
Правоохоронці з Бюро економічної безпеки та СБУ продовжують проводити розслідування щодо масштабного розкрадання палива із газотранспортної системи України компаніями Дмитра Фірташа.
У відомствах наголосили, що вони отримали докази злочинної діяльності, тому вже 5 посіпакам українського олігарха вони обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Керівники облгазів Фірташа можуть внести такі суми для пом'якшення свого строку у в'язниці:
- Менеджер "Закарпатгазу" – 169 мільйонів гривень;
- Голова "Львівгазу" – 155 мільйонів гривень;
- Очільник "Вінницягазу" – 186 мільйонів гривень;
- Голова правління "Дніпропетровськгазу" – 160 мільйонів гривень;
- Керівник "Хмельницькгазу" – 228 мільйонів гривень.
Загальна сума застави становить понад 1 мільярд гривень.
Крім цього, правоохоронці висунули підозру ще двом посадовцям облгазів – "Івано-Франківськгазу" та "Сумигазу". Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Якщо їхню провину доведуть у суді, то їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Що відомо про справу проти менеджерів компаній Фірташа
- СБУ повідомила про підозру українському олігарху Дмитру Фірташу. У фірмах мільярдера провели обшуки.
- За матеріалами слідства, підконтрольні Фірташу компанії, як от "Регіональна газова компанія" та "Йе енергія", купували газ у нього ж самого. На цій схемі розкрадалося понад 70% коштів, що призначалися для купівлі блакитного палива.
- Представники СБУ та БЕБ наголосили, що за 7 років таких махінацій компанії Фірташа завдали збитків державі на 18 мільярдів гривень.
- Згодом СБУ оприлюднило відео телефонних розмов Фірташа. Зокрема, він зауважив, що "його та Беню хочуть чикнути", ймовірно, маючи на увазі іншого олігарха – Ігоря Коломойського.