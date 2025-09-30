Польская прокуратура отказалась начать расследование относительно флага ОУН-УПА на концерте Коржа
- Прокуратура в Варшаве отказалась возбуждать уголовное дело из-за демонстрации флага ОУН-УПА на концерте Макса Коржа 9 августа.
- Депутат Сейма Дариуш Матецкий назвал это решение "невероятным скандалом" и направил запросы к министру юстиции и генпрокурору Польши.
Прокуратура в Варшаве отказала в возбуждении дела в связи с демонстрацией флага ОУН-УПА во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа, который состоялся 9 августа в польской столице.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Сейма от правой партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого в соцсети Х. Чиновник возмущен соответствующим решением.
Чем именно возмущен Матецкий?
Еще в понедельник, 8 сентября, прокурор решил не возбуждать уголовное дело из-за демонстрации флага ОУН-УПА на концерте Макса Коржа в Варшаве. Никакого обоснования относительно такого шага там не указывают.
Польский депутат, который и ранее критиковал этот инцидент, назвал такое решение прокуратуры "невероятным скандалом" и сообщил, что направил запросы к министру юстиции, а также к генеральному прокурору Польши.
Я требую ответа: кто был прокурором, ответственным за это решение? Почему не указана его фамилия? Можно ли в Польше безнаказанно пропагандировать бандитизм? Поляки должны знать правду. Мы не позволим релятивизировать преступления и скрывать виновных в таких решениях,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
Дариуш Матецкий еще 11 августа заявил, что обратится в прокуратуру, считая инцидент с флагами нарушением статьи 256 Уголовного кодекса Польши, которая запрещает пропаганду тоталитарных идеологий.
Впоследствии стало известно, что Польша депортирует 57 украинцев из-за скандала с флагом на концерте. В общем производство по выезду из страны начинали против 63 человек. Это подтверждал премьер Дональд Туск.
К слову, 30 сентября Кароль Навроцкий внес в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма". Он предусматривает изменения в Уголовный кодекс и закон об Институте национальной памяти.