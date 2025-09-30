Укр Рус
24 Канал Новости мира Польская прокуратура отказалась начать расследование относительно флага ОУН-УПА на концерте Коржа
30 сентября, 10:07
3

Польская прокуратура отказалась начать расследование относительно флага ОУН-УПА на концерте Коржа

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Прокуратура в Варшаве отказалась возбуждать уголовное дело из-за демонстрации флага ОУН-УПА на концерте Макса Коржа 9 августа.
  • Депутат Сейма Дариуш Матецкий назвал это решение "невероятным скандалом" и направил запросы к министру юстиции и генпрокурору Польши.

Прокуратура в Варшаве отказала в возбуждении дела в связи с демонстрацией флага ОУН-УПА во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа, который состоялся 9 августа в польской столице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Сейма от правой партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого в соцсети Х. Чиновник возмущен соответствующим решением.

Смотрите также Плевок в лицо нашим воинам: что не так с позицией Макса Коржа

Чем именно возмущен Матецкий?

Еще в понедельник, 8 сентября, прокурор решил не возбуждать уголовное дело из-за демонстрации флага ОУН-УПА на концерте Макса Коржа в Варшаве. Никакого обоснования относительно такого шага там не указывают.

Польский депутат, который и ранее критиковал этот инцидент, назвал такое решение прокуратуры "невероятным скандалом" и сообщил, что направил запросы к министру юстиции, а также к генеральному прокурору Польши.

Я требую ответа: кто был прокурором, ответственным за это решение? Почему не указана его фамилия? Можно ли в Польше безнаказанно пропагандировать бандитизм? Поляки должны знать правду. Мы не позволим релятивизировать преступления и скрывать виновных в таких решениях, 
– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

  • Дариуш Матецкий еще 11 августа заявил, что обратится в прокуратуру, считая инцидент с флагами нарушением статьи 256 Уголовного кодекса Польши, которая запрещает пропаганду тоталитарных идеологий.

  • Впоследствии стало известно, что Польша депортирует 57 украинцев из-за скандала с флагом на концерте. В общем производство по выезду из страны начинали против 63 человек. Это подтверждал премьер Дональд Туск.

  • К слову, 30 сентября Кароль Навроцкий внес в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма". Он предусматривает изменения в Уголовный кодекс и закон об Институте национальной памяти.