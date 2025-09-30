Прокуратура у Варшаві відмовила в порушенні справи у зв'язку з демонстрацією прапора ОУН-УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа, який відбувся 9 серпня у польській столиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на депутата Сейму від правої партії "Право і справедливість" Даріуша Матецького у соцмережі Х. Чиновник обурений відповідним рішенням.

Чим саме обурений Матецький?

Ще у понеділок, 8 вересня, прокурор вирішив не порушувати кримінальну справу через демонстрацію прапора ОУН-УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві. Жодного обґрунтування стосовно такого кроку там не вказують.

Польський депутат, який і раніше критикував цей інцидент, назвав таке рішення прокуратури "неймовірним скандалом" і повідомив, що направив запити до міністра юстиції, а також до генерального прокурора Польщі.

Я вимагаю відповіді: хто був прокурором, відповідальним за це рішення? Чому не вказано його прізвище? Чи можна в Польщі безкарно пропагувати бандитизм? Поляки повинні знати правду. Ми не дозволимо релятивізувати злочини та приховувати винних у таких рішеннях,

– ідеться у повідомленні.

Що цьому передувало?