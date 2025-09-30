Польська прокуратура відмовилася почати розслідування щодо прапора ОУН-УПА на концерті Коржа
- Прокуратура у Варшаві відмовилася порушувати кримінальну справу через демонстрацію прапора ОУН-УПА на концерті Макса Коржа 9 серпня.
- Депутат Сейму Даріуш Матецький назвав це рішення "неймовірним скандалом" і направив запити до міністра юстиції та генпрокурора Польщі.
Прокуратура у Варшаві відмовила в порушенні справи у зв'язку з демонстрацією прапора ОУН-УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа, який відбувся 9 серпня у польській столиці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на депутата Сейму від правої партії "Право і справедливість" Даріуша Матецького у соцмережі Х. Чиновник обурений відповідним рішенням.
Чим саме обурений Матецький?
Ще у понеділок, 8 вересня, прокурор вирішив не порушувати кримінальну справу через демонстрацію прапора ОУН-УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві. Жодного обґрунтування стосовно такого кроку там не вказують.
Польський депутат, який і раніше критикував цей інцидент, назвав таке рішення прокуратури "неймовірним скандалом" і повідомив, що направив запити до міністра юстиції, а також до генерального прокурора Польщі.
Я вимагаю відповіді: хто був прокурором, відповідальним за це рішення? Чому не вказано його прізвище? Чи можна в Польщі безкарно пропагувати бандитизм? Поляки повинні знати правду. Ми не дозволимо релятивізувати злочини та приховувати винних у таких рішеннях,
– ідеться у повідомленні.
Що цьому передувало?
Даріуш Матецький ще 11 серпня заявив, що звернеться до прокуратури, вважаючи інцидент з прапорами порушенням статті 256 Кримінального кодексу Польщі, яка забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій.
Згодом стало відомо, що Польща депортує 57 українців через скандал із прапором на концерті. Загалом провадження щодо виїзду з країни розпочинали проти 63 осіб. Це підтверджував прем'єр Дональд Туск.
До слова, 30 вересня Кароль Навроцький вніс до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого "бандеризму". Він передбачає зміни до Кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам'яті.