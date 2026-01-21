"Россия уже воюет с НАТО": выступление украинского военного шокировало европейцев в Давосе
- Украинский военный Юрий Филатов на форуме в Давосе заявил, что Россия уже воюет с НАТО, а не только с Украиной, и предупредил об опасности из-за нерешительности мира.
- Он также объяснил, что Украина должна обороняться, ведь в противном случае Европа будет вынуждена вступить в войну с огромной по объему российской армией.
На днях в Давосе проходит Всемирный экономический форум. Хотя вчера тема эскалации вокруг Гренландии отодвинула украинский вопрос, сегодня ситуация несколько изменилась. В частности, на это повлияло выступление украинского военного.
Ведущая 24 канала Андриана Кучер, которая сейчас находится в Давосе, рассказала, что его речь стала призывом для Европы и США наконец осознать российскую угрозу для них. Военный не только объяснил о войне сейчас, но и предупредил об опасности из-за нерешительности мира в будущем.
Как выступление украинского военного в Давосе шокировало Европу в Давосе?
По словам ведущей, сегодня на форуме в Давосе уже слышны публичные призывы от европейских лидеров и НАТО о том, что в фокусе должна быть именно Украина. Кроме того, сегодня прозвучало очень категорическое и острое заявление украинского военного. Именно благодаря ему тема Украины актуализируется.
Говорится о Юрии Филатове, который обратился к европейскому сообществу и американцам.
У меня для вас плохая новость – Россия уже воюет с НАТО. Вы слышите Путина, он как раз это и говорит. Путину не нужны просто дополнительные километры нашей земли. Самая распространенная надпись на российских танках – "на Берлин", а не на Киев. Однако НАТО в эту войну до сих пор не вступило,
– высказался начальник беспилотных систем третьего армейского корпуса Юрий Филатов.
Он также отметил, что европейцам легче думать, что российско-украинская война где-то далеко. Однако Украина воюет, потому что не имеет другого выбора. Именно это заставляет украинцев держаться, потому что уже 4 года они сдерживают миллионную армию страны-агрессора.
"Если мы потерпим поражение, вам (Европе и США, – 24 Канал) придется иметь дело уже с двухмиллионной армией. Мы это видели, когда россияне захватывали Донбасс, мобилизовали там людей и отправляли их на фронт", – добавил Филатов.
Кучер добавила, что такая речь стала трезвым голосом для американской и европейской публики на форуме.
Кто еще выступил на форуме в Давосе: детали
- На форуме в Давосе выступил Кирилл Буданов, который заявил, что пока нельзя говорить о быстром и гарантированном наступлении мира уже в ближайшее время. Он отметил, что сейчас ситуацию можно описать как сдержанный оптимизм.
- Между тем президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что на фоне напряженности в Гренландии мир не забыл о войне России против Украины. Он считает, что НАТО несмотря на все остается стабильным.
- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп, говоря о пошлинах против стран, которые поддерживают Гренландию, фактически угрожает Европе.