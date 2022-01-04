Во Франции обнаружили совершенно новый штамм коронавируса: 11 инфицированных
4 января 2022 , 09:13Читати новину українською
Источник:MedRxiv
Ученые института инфекционных заболеваний города Марсель подтвердили на юге Франции новый штамм коронавируса.
Новый вариант зарегистрирован как B.1.640.2. Впервые его обнаружили в середине ноября 2021 года у человека, вернувшегося во Францию после путешествия в Камерун, где уровень вакцинации населения менее 3%.
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Отмечается, что за день до диагноза у пациента были легкие респираторные симптомы.
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