Во Франции обнаружили совершенно новый штамм коронавируса: 11 инфицированных

Ученые института инфекционных заболеваний города Марсель подтвердили на юге Франции новый штамм коронавируса.

Новый вариант зарегистрирован как B.1.640.2. Впервые его обнаружили в середине ноября 2021 года у человека, вернувшегося во Францию после путешествия в Камерун, где уровень вакцинации населения менее 3%.

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Отмечается, что за день до диагноза у пациента были легкие респираторные симптомы.

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