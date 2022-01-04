У Франції виявили абсолютно новий штам коронавірусу

Вчені інституту інфекційних захворювань міста Марсель підтвердили на півдні Франції новий штам коронавірусу.

Що відомо про новий штам

Новий варіант зареєстрували як B.1.640.2. Вперше його виявили в середині листопада 2021 року у людини, яка повернулася до Франції після подорожі до Камеруну.

Увага Карантин, вакцинація, пігулки: як Україна бореться з коронавірусом

До слова, у Камеруні вкрай низький рівень вакцинації – всього 2,4% населення.

Штам має 46 мутацій та 12 делецій. Однак про те чи небезпечніший штам за попередні мутації – говорити рано, наразі тривають клінічні експерименти.

Ці дані є ще одним прикладом непередбачуваності появи варіантів SARS-CoV-2,

– йдеться у дослідженні.

Який перебіг захворювання

Штам підтвердили вже у 12 людей. За даними Середземноморського госпітально-університетського інституту, мутація поширюється у французькому місті Форкальк'є в Провансі.

Відомо, що за день до встановлення діагнозу у першого пацієнта були легкі респіраторні симптоми.

Чому коронавірус мутує Мутації виникають в живих вірусах, які циркулюють серед людей, які здебільшого не вакциновані. Або які вакциновані, але в них не виробився достатній імунітет. Останній варіант коронавірусу, Омікрон, виник у Південній Африці, в державі, де велика кількість ВІЛ-інфікованих людей. Загалом SARS CoV-2 – це РНК-вірус, мутація для якого є цілком природною.

Радимо прочитати Які штами коронавірусу поширювались у 2021 році і як вони вплинули на ефективність вакцин

Актуально про ситуацію з COVID-19 у світі

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що пандемія коронавірусу затягнеться на довше, ніж планувалось.

Причиною тому назвали появу нових мутацій коронавірусу, проти яких вакцини будуть неефективними.

Наразі ж у світі активно впроваджують вакцинацію бустерними дозами, аби підвищити ефективність вакцин проти нових варіантів коронавірусу.

До слова, у Франції тривалий час критична ситуація з COVID-19. Країна поступово перетворюється на епіцентр поширення коронавірусу. Кілька діб поспіль в країні фіксували понад 200 тисяч випадків інфікувань.

Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту – дивитись відео