Потім – початок кампанії щеплення. Відтак Україна стала 95 державою, яка розпочала вакцинацію проти коронавірусу.
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Першим своє щеплення отримав Євген Горенко – лікар-реаніматолог із Черкас, який боровся з недугою в "ковідному" відділенні. Оскільки насамперед в Україні щеплювали пріоритетні групи населення:
- медичні працівники;
- військовослужбовці;
- працівники соціальної сфери;
- пенсіонери від 60 років;
- працівники критично важливих структур державної безпеки;
- працівники сфери освіти;
- жінки й чоловіки віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями.
А вже до кінця 2021 року ще тоді заступник міністра охорони здоров'я, а тепер міністр Віктор Ляшко пообіцяв щепити 50% населення.
Впродовж двох років Україна вакцинує 50% населення. Думаю, у нас буде можливість вакцинуватись до кінця цього року,
– наголосив Ляшко.
Справді, вакцини вистачає. Наразі в Україні є її 5 видів:
- Pfizer;
- CoronaVac;
- Johnson & Johnson;
- Moderna;
- AstraZeneca.
Аби схилити українців якомога швидше щеплюватись, держава влаштувала справжню вакцинаторську кампанію. Публічно отримали препарат і президент України, і низка відомих українців.
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Антивакцинаторський рух
Втім вже наприкінці літа стало зрозуміло – нового локдаун не уникнути, а кількість щеплень мізерна, попри очікування. Ба більше, у країні розгорнувся справжній антивакцинаторський рух.
Ще на початку пандемії лікарі запевняли, що вакцинація – панацея і зупинить поширення коронавірусу. Як виявилось, вона зупиняє смертність від наслідків недуги і захищає від важкого перебігу хвороби.
Як Україна бореться із коронавірусом: дивіться відео
Влада іде на радикальні кроки: не лише в Україні, а й у всьому світі запроваджують обмеження для не вакцинованих громадян. Тепер без сертифіката про вакцинацію ані в громадські місця, ані в крамниці – зась.
Вакциновані отримали привілеї на вільне пересування навіть під час посиленого карантину. Такі рішення сподобались не всім. На вулиці ринула чергова хвиля протестів.
Арешт Стахіва
В листопаді львівський суд навіть заарештував головного противника коронавірусної вакцинації Остапа Стахіва, який був організатором мітингів.
Його підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. За даними правоохоронців, фінансували його діяльність саме з-за східного кордону.
У світі винайшли пігулки від COVID-19
Вакцинація, яка стартувала У 2021 році, у більшій частині країн світу таки стає проривом року у боротьбі з пандемією. Медики розуміють, її недостатньо аби спинити недугу.
Вже влітку, як заявили експерти, розробили пігулки від коронавірусу молнупіравір. Препарат одна за одною починають схвалювати країни Європи: спочатку Данія, потім Велика Британія.
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Розробники переконують, він стійкіший, ніж антитіла чи вакцини. В Україні його поки немає, хоча влада вже підписала угоду на закупівлю цього препарату.
Та навіть за наявності медичних препаратів і вакцин здолати коронавірус світу поки не вдається. У 2022 рік низка країн увійшли з посиленими карантинними обмеженнями. Все через новий штам Омікрон, який курсує світом.
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У Всесвітній організації здоров'я впевнені, що 2022 рік може стати переломним у здоланні недуга. Але за умови 70% вакцинації населення планети та колективного імунітету у тих, хто перехворів на коронавірус.