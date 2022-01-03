Затем – начало кампании вакцинации. Украина стала 95 государством, которое начало вакцинацию против коронавируса.
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Первым свою прививку получил Евгений Горенко – врач-реаниматолог из Черкасс, который боролся с недугом в "ковидном" отделении. Поскольку прежде всего в Украине прививали приоритетные группы населения:
- медицинские работники;
- военнослужащие;
- работники социальной сферы;
- пенсионеры от 60 лет;
- работники критически важных структур государственной безопасности;
- работники сферы образования;
- женщины и мужчины в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями.
А уже к концу 2021 года тогда еще заместитель министра здравоохранения, а теперь министр Виктор Ляшко пообещал привить 50% населения.
В течение двух лет Украина вакцинирует 50% населения. Думаю, у нас будет возможность вакцинироваться до конца этого года,
– подчеркнул Ляшко.
В самом деле, вакцины хватает. На данный момент в Украине ее 5 видов:
- Pfizer;
- CoronaVac;
- Johnson & Johnson;
- Модерна;
- AstraZeneca.
Чтобы склонить украинцев как можно скорее делать прививки, государство устроило настоящую вакцинаторскую кампанию. Публично получили препарат и президент Украины, и ряд известных украинцев.
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Антивакцинаторское движение
Впрочем, уже в конце лета стало понятно – нового локдауна не избежать, а количество прививок мизерное, несмотря на ожидания. Более того, в стране развернулось настоящее антивакцинаторское движение.
Еще в начале пандемии врачи уверяли, что вакцинация – панацея и остановит распространение коронавируса. Как оказалось, она останавливает смертность от последствий болезни и защищает от тяжелого течения болезни.
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Власть идет на радикальные шаги: не только в Украине, но и по всему миру вводят ограничения для невакцинированных граждан. Теперь без сертификата о вакцинации ни в общественные места, ни в магазины – нельзя.
Вакцинированные получили привилегии на свободное передвижение даже во время усиленного карантина. Такие решения понравились не всем. На улицах вспыхнула очередная волна протестов.
Арест Стахива
В ноябре львовский суд даже арестовал главного противника коронавирусной вакцинации Остапа Стахива, организатора митингов.
Его подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. По данным правоохранителей, финансировали его деятельность именно из-за восточной границы.
В мире изобрели таблетки от COVID-19
Вакцинация, которая стартовала в 2021 году, в большей части стран мира становится прорывом года в борьбе с пандемией. Медики понимают, ее недостаточно, чтобы остановить недуг.
Уже летом, как заявили эксперты, разработали таблетки от коронавируса молнупиравир. Препарат одна за другой начинают одобрять страны Европы: сначала Дания, затем Великобритания.
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Разработчики убеждают, что он более устойчив, чем антитела или вакцины. В Украине его пока нет, хотя власти уже подписали соглашение на закупку этого препарата.
И даже при наличии медицинских препаратов и вакцин преодолеть коронавирус миру пока не удается. В 2022 год ряд стран вошли с усиленными карантинными ограничениями. Все из-за нового штамма Омикрон, который курсирует по миру.
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Во Всемирной организации здоровья уверены, что 2022 год может стать переломным в преодолении недуга. Но при условии 70% вакцинации населения планеты и коллективного иммунитета у тех, кто переболел коронавирусом.