Затем – начало кампании вакцинации. Украина стала 95 государством, которое начало вакцинацию против коронавируса.

Обратите внимание Более 6 миллионов заявок: сколько "ковидных тысяч" уже потратили украинцы

Первым свою прививку получил Евгений Горенко – врач-реаниматолог из Черкасс, который боролся с недугом в "ковидном" отделении. Поскольку прежде всего в Украине прививали приоритетные группы населения:

медицинские работники;

военнослужащие;

работники социальной сферы;

пенсионеры от 60 лет;

работники критически важных структур государственной безопасности;

работники сферы образования;

женщины и мужчины в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями.

А уже к концу 2021 года тогда еще заместитель министра здравоохранения, а теперь министр Виктор Ляшко пообещал привить 50% населения.

В течение двух лет Украина вакцинирует 50% населения. Думаю, у нас будет возможность вакцинироваться до конца этого года,

– подчеркнул Ляшко.

В самом деле, вакцины хватает. На данный момент в Украине ее 5 видов:

Pfizer;

CoronaVac;

Johnson & Johnson;

Модерна;

AstraZeneca.

Чтобы склонить украинцев как можно скорее делать прививки, государство устроило настоящую вакцинаторскую кампанию. Публично получили препарат и президент Украины, и ряд известных украинцев.

Зеленский дал комментарий после прививки против COVID-19

Антивакцинаторское движение

Впрочем, уже в конце лета стало понятно – нового локдауна не избежать, а количество прививок мизерное, несмотря на ожидания. Более того, в стране развернулось настоящее антивакцинаторское движение.

Еще в начале пандемии врачи уверяли, что вакцинация – панацея и остановит распространение коронавируса. Как оказалось, она останавливает смертность от последствий болезни и защищает от тяжелого течения болезни.

Как Украина борется с коронавирусом: смотрите видео

Власть идет на радикальные шаги: не только в Украине, но и по всему миру вводят ограничения для невакцинированных граждан. Теперь без сертификата о вакцинации ни в общественные места, ни в магазины – нельзя.

Вакцинированные получили привилегии на свободное передвижение даже во время усиленного карантина. Такие решения понравились не всем. На улицах вспыхнула очередная волна протестов.

Заметим! Как оказалось, организаторы митингов, которые не согласны с прививками, не обычные украинцы, а кураторы из России. Это доказали наши спецслужбы.

Арест Стахива

В ноябре львовский суд даже арестовал главного противника коронавирусной вакцинации Остапа Стахива, организатора митингов.

Его подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. По данным правоохранителей, финансировали его деятельность именно из-за восточной границы.

В мире изобрели таблетки от COVID-19

Вакцинация, которая стартовала в 2021 году, в большей части стран мира становится прорывом года в борьбе с пандемией. Медики понимают, ее недостаточно, чтобы остановить недуг.

Уже летом, как заявили эксперты, разработали таблетки от коронавируса молнупиравир. Препарат одна за другой начинают одобрять страны Европы: сначала Дания, затем Великобритания.

Украина получит таблетки от коронавируса: смотрите видео

Разработчики убеждают, что он более устойчив, чем антитела или вакцины. В Украине его пока нет, хотя власти уже подписали соглашение на закупку этого препарата.

И даже при наличии медицинских препаратов и вакцин преодолеть коронавирус миру пока не удается. В 2022 год ряд стран вошли с усиленными карантинными ограничениями. Все из-за нового штамма Омикрон, который курсирует по миру.

Обратите внимание Украина получит таблетки от COVID-19: Кузин сказал, когда это произойдет

Во Всемирной организации здоровья уверены, что 2022 год может стать переломным в преодолении недуга. Но при условии 70% вакцинации населения планеты и коллективного иммунитета у тех, кто переболел коронавирусом.