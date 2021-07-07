В Гаити из-за убийства президента ввели военное положение

В ночь на 7 июля нападавшие убили президента Гаити Жовенеля Моиза, впоследствии в больнице умерла и его жена. После этого временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф объявил в стране военное положение.

Заявление о введении в Гаити особого положения сделали после экстренного заседания Совета Министров. Временный глава правительства Клод Жозеф обратился к народу.

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В Гаити ввели военное положение

Жозеф объявил в Гаити военное положение, заявив, что не хочет, чтобы нация "погрузилась в хаос" после убийства президента Жовенеля Моиза.

Военное положение в стране предусматривает концепцию, эквивалентную состоянию войны. Поэтому вооруженные силы наделяются самыми высокими полномочиями. Во время военного положения действие конституционных гарантий частично прекращается.

Премьер-министр в своем обращении призвал всех сохранять спокойствие и дать власти возможность выполнять свою работу.

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