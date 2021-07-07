У Гаїті через вбивство президента ввели воєнний стан

У ніч на 7 липня нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза, згодом у лікарні померла і його дружина. Після цього тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф оголосив у країні воєнний стан.

Заяву щодо введення у Гаїті особливого стану зробили після екстреного засідання Ради Міністрів. Тимчасовий очільник уряду Клод Жозеф звернувся до народу.

Читайте також Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза

У Гаїті ввели воєнний стан

Жозеф оголосив у Гаїті воєнний стан, заявивши, що не хоче, щоб нація "занурилася в хаос" після вбивства президента Жовенеля Моїза.

Воєнний стан у країні передбачає концепцію, еквівалентну стану війни. Тому збройні сили наділяються найвищими повноваженнями. Під час воєнного стану дія конституційних гарантій частково припиняється.

Прем'єр-міністр у своєму зверненні закликав усіх зберігати спокій та дати владі можливість виконувати свою роботу.

Вбивство президента Гаїті: що відомо