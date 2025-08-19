В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров, в конце которых американский президент позвонил Владимиру Путину. Диктатор якобы согласился принять гарантии безопасности для Украины как часть мирного соглашения.

Однако теперь российские чиновники начали публично отклонять их. Об этом говорится в отчете ISW, передает 24 Канал.

Что в России говорят о гарантиях безопасности для Украины?

В Институте изучения войны обратили внимание на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел страны-агрессора Марии Захаровой от 18 августа. Россия "категорически отвергает любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО".

Речь идет как об официальном контингенте Альянса для миротворческой миссии в Украине, так и контингентах любой страны-члена, даже если это не будет частью миссии НАТО.

Обратите внимание! Трамп и другие официальные лица ЕС повторно заявили, что любое развертывание миротворческих сил в Украине не будет официальным военным контингентом НАТО.

К слову, заявление Захаровой согласуется с предыдущими сообщениями Кремля, которые отвергали возможность развертывания военного контингента любой страны-члена НАТО в Украине и угрожали – Россия будет считать это своей законной военной целью.

Какие гарантии безопасности обсудили в Белом доме?

Напомним, в конце встречи в Белом доме американский президент позвонил Путину. Они говорили около 40 минут.

В частности, российский диктатор якобы согласился на гарантии безопасности для Украины. Для обсуждения деталей организуют встречу Зеленского и Путина, к которым впоследствии планирует присоединиться и сам Трамп.

Я позитивно настроен и думаю, мы можем достичь коллективной договоренности. Европа возьмет на себя многое из этого,

– заявил лидер США.

Он также не знает, будет ли развертывание американских войск, но пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту".

В то же время государственный секретарь Марко Рубио отметил, что сейчас продолжается координация с партнерами для создания гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Это не ограничивается только НАТО... Украина после завершения конфликта будет иметь право заключать собственные соглашения по безопасности,

– сказал он.