Ситуация с гарантиями безопасности для Украины сейчас достаточно туманна. Звучало много всего, но конкретики так и нет.

Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Сумленный. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп поддерживает гарантии безопасности для Украины. Они не должны быть со стороны НАТО, но некоторые союзники могут быть привлечены.

Какие есть гарантии безопасности для Украины?

Как отметил Сумленный, трудно понять, как именно могут сработать гарантии безопасности от западных государств. Они пока не готовы идти на жесткие и серьезные решения.

Ранее было много сообщений об иностранном контингенте в Украине. Но так и ни до чего не дошло. Да и конкретики было мало.

Вот будут батальоны НАТО в Запорожской области. Будут ли они стрелять в ответ, если по ним прилетит российский снаряд? Нет. Сейчас в странах НАТО нет понимания, будут ли они защищать друг друга,

– отметил Сумленный.

Конечно, Украине нельзя отказываться от хотя бы каких-то гарантий безопасности. Однако вокруг них действительно есть много вопросов. По мнению политолога, Украине и в дальнейшем нужно требовать полноправного членства в НАТО.

Добавим, уже известно, кто будет представлять США на переговорах. В Кремле также раскрыли состав своей делегации.