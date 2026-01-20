ГУР показало новый ударный дрон России: что известно о "Герань-5" и почему это вызов для санкций

Враг продолжает модернизировать свои ударные беспилотники. Новая версия "Герань-5" является реактивным БПЛА с дальностью до почти тысячи километров, который Россия разрабатывает на основе иранских технологий и уже рассматривает как средство воздушного пуска с боевых самолетов.

На этот раз обновленный дрон существенно отличается от предыдущих версий "семейства". Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Реактивный "Герань-5": быстрее, тяжелее и опаснее

По данным ГУР, полная взлетная масса "Герань-5" составляет около 850 килограммов, а крейсерская скорость – 450–600 километров в час, что значительно превышает показатели "Герани-3".

Беспилотник способен находиться в воздухе до двух часов, а оценочная дальность полета достигает 950 километров. Максимальная высота – до 6 километров, хотя фактически зафиксированы полеты на высотах от 200 метров до 3 километров.

Особое внимание разведка обращает на силовую установку: дрон оснащен китайским турбореактивным двигателем TELEFLY TF-TJ2000A с тягой 200 килограмм-сила. По форме и компоновке "Герань-5" напоминает иранский Karrar, а большинство его блоков унифицированы с другими беспилотниками, которые Россия производит в Алабуге.

Кроме того, оккупанты прорабатывают возможность запуска этого дрона с самолета Су-25, что потенциально расширяет сценарии его боевого применения.

Компоненты из Китая, США и Германии: как Россия обходит ограничения

ГУР также подробно идентифицировало электронную компонентную базу "Герани-5". Она включает полетный контроллер, инерциальную и спутниковую навигационные системы, систему передачи телеметрии на базе Raspberry Pi, 3G/LTE-модемы и MESH-модем Xingkai Tech.

Обшивка фюзеляжа, крыльев и хвостового оперения изготовлена из углеродного волокна, а силовая конструкция – из алюминиевого профиля и железа. Для маркировки аппаратов противник использует экспериментальную серию "Э", аналогичную той, что применялась в "Геране-2" с ракетами Р-60 и ПЗРК.

Ключевое – происхождение компонентов. По данным War&Sanctions, в "Геране-5" обнаружены детали производства Китая, США и Германии. Параллельно украинская разведка обнародовала перечень еще 105 иностранных электронных компонентов, которые Россия использует в БпЛА "Герань-2", "Zala T-20" и крылатой ракете "Х-32".

В ГУР отмечают: расширение номенклатуры российских средств поражения, созданных на иранских прототипах, и дальнейшее использование западных технологий свидетельствуют о критической необходимости усиления санкционного контроля и блокирования доступа государства-агрессора к высокотехнологичным компонентам.

Что известно о модернизации российских ударных беспилотников?