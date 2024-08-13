Убийство в лагере для беженцев в Ростоке: полиция отпустила задержанного украинца

В немецком Ростоке в лагере для беженцев произошло убийство 46-летнего украинца. Прокуратура в рамках следствия задержала другого гражданина Украины, но впоследствии отпустила его.

Об этом говорится в совместном сообщении прокуратуры и полиции Ростока. 26-летний украинец, которого подозревали в убийстве в лагере в этом немецком городе, пробыл в следственном изоляторе в Ростоке меньше суток.

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Почему задержанного украинца в Ростоке отпустили

Как отметили журналисты, пресс-служба городской прокуратуры подтвердила задержание гражданина Украины, которого подозревают в причастности к вероятному убийству другого украинца.

Уже 13 августа прокуратура сообщила, что задержанный должен предстать перед следственным судьей для определения необходимости ареста. Однако уже через несколько часов в совместном пресс-релизе полиции и прокуратуры Ростока было сообщено, что украинца освободили из-под стражи.

Следствие против 26-летнего украинца по подозрению в убийстве продолжаются, однако прокуратура Ростока на данный момент не видит обоснованного подозрения. По этой причине мужчина сегодня был освобожден из-под стражи,

– говорится в пресс-релизе.

Другие детали дела правоохранители не сообщают.

К слову, 46-летний гражданин Украины был найден убитым 12 августа в районе Фритц-Триддельфитцвег. Мужчину обнаружил погибшим охранник приюта, который немедленно известил полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть человека.

Впоследствии немецкая полиция сообщила журналистам, что правоохранители в Ростоке задержали подозреваемого в убийстве. В суд также передавали ходатайство об аресте подозреваемого.